Украинские поезда снова патрулирует военизированная охрана: что нужно знать

В украинские поезда вернули военизированную охрану, которая патрулирует вагоны. По состоянию на начало июля она работает в трех поездах, но список будет расширяться.

Видео дня

Об этом сообщили в "Укрзалізниці" (УЗ). Пока речь идет о таких рейсах:

№81 Киев – Ужгород;

№41 Днепр – Трускавец;

№ 712 Киев – Краматорск.

Военизированная охрана – это двое сотрудников в спецформе и соответствующими знаками различия, которые находятся в поезде в течение всего рейса. Они осуществляют контроль за порядком и патрулируют вагоны.

Чтобы вызвать работников военизированной охраны, следует обратиться к проводнику или начальнику поезда. Охрана имеет право:

осуществлять меры физического воздействия и использовать спецсредства;

рассматривать дела об админправонарушениях и налагать взыскания;

задерживать и передавать правонарушителей в правоохранительные органы;

проводить личный досмотр и досмотр вещей.

"К сожалению, еще фиксируем случаи административных правонарушений в поездах. В первую очередь это курение и распитие алкогольных напитков. Не сомневаемся, что военизированная охрана будет действенным инструментом для выявления и привлечения к ответственности нарушителей. Кроме того, работники охраны смогут помочь поездной бригаде разрешить и более сложные конфликтные ситуации", – отметил директор исполнительного филиала "Ведомственная военизированная охрана" УЗ Владимир Александров.

Как сообщал OBOZREVATEL, также "Укрзалізниця" ввела новые функции при продаже билетов через собственное приложение. Теперь украинцы могут приобретать проездные документы с пересадкой, в том числе во время поездки в пределах одного и того же поезда.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!