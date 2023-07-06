"Укрзализныця" изменила систему онлайн-покупки билетов: что нужно знать пассажирам

"Укрзалізниця" (УЗ) ввела новые функции при продаже билетов через собственное приложение. Теперь украинцы могут приобретать проездные документы с пересадкой, в том числе во время поездки в пределах одного и того же поезда.

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О новых правилах рассказали в пресс-службе УЗ. Для доступа к новым функциям понадобится установить обновление приложения. Оно станет доступным всем пользователям постепенно в течение недели.

"Иногда маршрут с пересадкой даже быстрее прямого. Поэтому выбирайте разные варианты и путешествуйте по железной дороге", — отметил директор департамента по вопросам информационных технологий УЗ Эрнест Клименко.

Как работает пересадка с поезда на поезд

Минимальное время на пересадку между разными поездами – 20 минут (чтобы пассажиры имели время сориентироваться на станции);

максимальное время в пути – 36 часов (пересадки, которые потребуют большего времени в пути, не будут предлагаться пассажирам);

УЗ будет подбирать максимально удобные рейсы для пересадок, с минимальным расстоянием по маршруту.

Зачем нужна пересадка внутри одного поезда

Эта функция поможет тем, кто не может взять билеты на полный маршрут. Это поможет и самой УЗ – компания сможет рациональнее использовать возможности перевозки пассажиров.

"Если в поезде нет одного свободного места на протяжении всего маршрута, система предложит пассажиру во время поездки просто пересесть на другое место, которое освободит выходящий ранее пассажир. В таком случае пассажиру придет два билета на один и тот же поезд", – объяснили в "Укрзалізниці".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее УЗ изменила расписание на самый популярный поезд в Украине. Он будет ходить чаще.

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