Украинцам будут крутить больше рекламы на радио и телевидении: законопроект прошел первое чтение

Народные депутаты поддержали в первом чтении законопроект о рекламе, который входит в рекомендации Еврокомиссии, предоставленных Украине вместе со статусом кандидата на вступление в ЕС. "За" – 320 голосов.

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Как рассказал нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко, документ предусматривает увеличение квоты рекламы до 20% в линейных аудиальных и аудиовизуальных медиа (радио/телевидение). А кроме того (среди прочего):

определение понятий спонсорства и продакт-плейсмента, а также их разграничение;

имплементацию запрета рекламы табака и табакосодержащих изделий;

расширение запрета на дискриминационные высказывания, разжигающие рознь, пропагандирующиет жестокость;

запрет любой рекламы резидентов страны-агрессора;

установление разрешения прерывать фильмы, новости и программы для детей раз в полчаса (за исключением сериалов и документальных фильмов).

"Принятие законопроекта должно создать необходимые современные европейские условия для обеспечения полной и надлежащей защиты интересов потребителей, а также защитить рекламный рынок Украины от негативного влияния извне. Прежде всего – из-за недобросовестных практик распространения в Украине рекламы из стороны иностранных субъектов, имеющих прямую или опосредованную связь с государством-агрессором", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, подчеркивается, полноценное принятие документа станет выполнением Украиной обязательства перед европейскими партнерами.

Ранее же Украина открыла путь для официального старта бесплатного мобильного роуминга с ЕС. По сути теперь официально зафиксированы сроки и условия присоединения Украины к европейской зоне роуминга.

"Открыли путь для официального старта роуминга... Работаем дальше совместно с украинскими операторами и НКЭК", – объяснил глава Минцифры Михаил Федоров.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Европейского парламента Роберта Мецола тем временем заявила, что находит убедительным цикл реформ, которые проводит Украина на пути в Евросоюз. Международные партнеры готовы всячески содействовать тому, чтобы наша страна как можно скорей достигла этой цели.

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