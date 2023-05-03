Украинцам перечислили цены на продукты: что и как подорожало

В Украине за год полномасштабной войны продукты подорожали на 31,5%. В марте против февраля 2023-го цены на продукты питания выросли на 2,3%. Больше всего – на 17,3% – увеличились цены на овощи, на втором месте – яйца (+1,8%), далее сыр и мягкий сыр (+1%).

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Цены на другие продукты выросли меньше, чем на 1%, а на подсолнечное масло и хлеб и хлебопродукты даже уменьшились. В октябре 2022 года был зафиксирован самый большой, кроме марта, рост – на 4,2 %, после чего темпы прироста снизились до 0,5-0,7 % в месяц, проинформировал директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН Юрий Лупенко, сообщает пресс-служба института.

По его словам, в марте 2023 продолжилось замедление темпов роста потребительских цен на продукты питания. В целом они выросли на 26,5% против соответствующего месяца 2022 года, тогда как в феврале против февраля 2022 года – на 31,5%, а в январе по сравнению с январем прошлого года – на 32,8%.

Основными продуктами, которые сдерживали общий рост цен в феврале 2023 года, были яйца – уменьшение против января на 1,9%, подсолнечное масло (-0,4%) и другие съедобные животные жиры (-1,5%). В марте уменьшение цен произошло по ценам на подсолнечное масло (-0,7 %), другие съедобные животные жиры и хлеб и хлебопродукты (-0,1 %).

Торможение потребительских цен на продукты питания происходит уже в течение пяти месяцев после пика в октябре 2022 года, когда их рост против соответствующего месяца 2021 достиг 36,1%, отметил Юрий Лупенко.

По его оценкам, тенденция снижения цен против предыдущего месяца наметилась в ноябре 2022 года - на 0,5% против 4,2% в октябре против сентября. Впрочем, с начала 2023 года этот тренд сменился растущим: в январе-феврале - на 1,4-1,5%, в марте - на 2,3%.

Учитывая тенденции прошлых лет, включая и военный 2022 год, а также прогнозы по объемам производства и потребления на 2023 год, можно ожидать замедления роста и даже снижения средних потребительских цен на отдельные продукты питания по мере поступления продукции нового урожая, подытожил Юрий Лупенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем в Украине начали повышаться цены на морковь. Ключевой причиной удорожания овоща является сезонное сокращение предложения качественной продукции из-за повышения закупочной активности фирм-оптовиков. При этом стоимость продукции, вероятно, будет расти в дальнейшем.

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