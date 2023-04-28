В Украине резко выросли цены на один из популярных овощей: почему изменилась стоимость

В Украине на этой неделе начали повышаться цены на морковь. Ключевой причиной удорожания овоща является сезонное сокращение предложения качественной продукции из-за повышения закупочной активности фирм-оптовиков. При этом стоимость продукции, вероятно, будет расти в дальнейшем.

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Об этом сообщает проект EastFruit. Так, оптовые партии моркови на 26 апреля поступают в продажу по 33-40 грн за килограмм.

Для сравнения, это в среднем на 14% дороже, чем в конце прошлой недели. Такую ценовую динамику аналитики объясняют сезонным истощением запасов в украинских хозяйствах.

Как отмечается, производители Украины уже ведут продажи моркови в среднем в три раза дороже, чем в конце апреля 2022-го. В свою очередь участники рынка не исключают вероятности дальнейшего роста цен. Это возможно при условии, что спрос на морковь будет удерживаться на текущем уровне.

По данным Госстата (Государственной службы статистики Украины), в марте килограмм моркови в среднем стоил 39,61 грн. С начала года стоимость значительно выросла, поскольку в январе-2023 она составляла 24,45 грн/кг.

В Украине дорожают овощи

С самого начала весны в Украине значительно выросли цены на целый ряд популярных овощей, среди которых помидоры, огурцы, лук и т.д. По прогнозу исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, стоимость начнет снижаться только в середине июня.

"Овощи начнут дешеветь в середине июня. К середине июня мы будем иметь умеренный рост цен на овощи и чем ближе к этому периоду, тем больше он будет замедляться. Затем, когда на украинский рынок начнут поступать овощи собственного производства, открытого грунта, тогда цены на овощи пойдут вниз", – сказал эксперт.

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