Украинцам продавали поддельную бытовую химию: вскрыто масштабное подпольное производство

В Закарпатской области разоблачили одно из самых масштабных подпольных производств бытовой химии. Подделки продавали под видом продукции известных мировых брендов.

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Об этом сообщило Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины. Бренды, под видом которых реализовывали товар, в сообщении не указаны. Однако дизайн упаковок на опубликованных фото указывает на то, что среди них был Ariel.

Подпольную "фабрику" организовала группа лиц. На "предприятии" выполнялся полный цикл производства шампуней, стиральных порошков, моющих средств и т.п.

"Каждому из членов преступной группировки была отведена определенная роль в процессе изготовления, хранения и продажи контрафакта. Готовую продукцию продавали оптом и в розницу через интернет-сайты, телеграмм-каналы и в торговых точках на рынках по всей территории Украины", – сообщили в БЭБ.

Детективы провели 15 обысков на складах в Закарпатской области. В итоге были обнаружены и изъяты:

три автоматизированные линии для разлива, маркировки и расфасовки продукции;

около 240 тонн готовой продукции с нанесенным наименованием известных мировых брендов изготовителей бытовой химии и сырья;

около 200 тыс. упаковочных коробок и бутылок с нанесенным названием известных производителей бытовой химии.

"Примерная стоимость изъятой продукции, сырья и оборудования составляет 80 млн грн. В настоящее время продолжаются следственные действия, устанавливается полный круг причастных лиц к незаконной деятельности", – отметили в БЭБ.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в Украине довольно часто продают поддельные духи под видом оригинальных. Однако потребители сами могут отличить подделку.

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