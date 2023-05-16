Украинцам продают опасные продукты: где закупаться надежнее всего

Украинцам рекомендуют покупать продукты питания в крупных сетях супермаркетов, поскольку там на месте можно проверить сроки годности товаров и попросить документы производителя. Наиболее опасно покупать товары на рынках.

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Об этом OBOZREVATEL рассказала декан факультета пищевых технологий и управления качеством продукции АПК Национального университета биоресурсов и природопользования (НУБиП) Лариса Баль-Прилипко. Она отмечает, что цены чаще ниже именно на рынках, но там покупать продукты опасно.

"Советую покупать продукцию в сетях. То есть там, где вы можете выдвинуть претензию, попросить документы производителя, где сможете вернуть назад продукцию и где ваше здоровье будет в безопасности. Конечно, очень часто есть такое мнение: "Вот пойду на базарчик, куплю яиц домашних, молока домашнего, мяса", но за этим сейчас кроется очень большая опасность, потому что мы не знаем, что в той продукции. Мы не знаем, за сколько те яйца хозяйка собирала. Может, у нее 5 курочек есть, и она собирает 2 месяца", – объясняет специалист.

Вместе с тем в магазинах вы можете проверить сроки годности и тех же куриных яиц или других продуктов. Даже если в супермаркете яйца продаются не в упаковке, в сети есть накладные документы.

"На базаре вы купили что-то, и некачественный продукт – это ваши потерянные деньги. Но если бы только деньги, потому что бывает и опасность, поскольку если продукция просрочена или некачественная, то может быть очень большой вред здоровью. То же касается мяса " Антисанитария на наших рынках поражает, потому что нет тех перчаток, нет условий, стеллажей, все на воздухе, машины ездят", – добавила Баль-Прилипко.

Если и скупаться на рынке, отмечает эксперт, то только на том, где есть лаборатория, где все проверяется и выписываются сертификаты по качеству товара.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в апреле рост цен на потребительском рынке составил лишь 0,2% по сравнению с мартом. Это самый низкий показатель с момента полномасштабного вторжения страны-террористки России. Цены на продукты выросли на 0,3%, что также является самым низким показателем за период войны.

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