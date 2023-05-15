В апреле зафиксировали самый низкий рост цен на продукты с начала полномасштабной войны в Украине

В Украине в апреле рост цен на потребительском рынке составил всего 0,2% по сравнению с мартом. Это самый низкий показатель с момента полномасштабного вторжения страны-террористки России. Цены на продукты выросли на 0,3%, что также является самым низким показателем за период войны.

Видео дня

Самый низкий рост потребительских цен и в годовом измерении: против апреля 2022 года они выросли на 17,9%. Об этом заявил директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН Юрий Лупенко.

Специалист отметил, что замедление темпов роста цен на потребительском рынке продолжалось с ноября 2022 по март этого года, когда они выросли на 1,5% против предыдущего месяца. Однако в апреле эти темпы упали почти до минимума – до 0,2%.

Как отмечается, больше выросли цены на мясо и мясопродукты (+3,3%), а также на рыбу и продукты из рыбы (+0,5%). В свою очередь снизились цены на ряд продуктов :

яйца (-8,7%);

масло подсолнечное (-1,6%);

фрукты (-1,4%);

молоко (-0,8%);

сахар (-0,3%).

На уровне мартовских остались цены на хлеб и хлебопродукты и масло, отметил Лупенко. В свою очередь цены на овощи, которые в марте выросли на 17,3% против февраля и стали основным драйвером роста цен на продукты питания, в апреле выросли всего на 0,3%.

OBOZREVATEL ранее сообщал, что в Украине за месяц значительно повысились средние цены на яблоки. Так, на 9 мая стоимость составляет 21,30 грн/кг, тогда как ровно месяц назад – 18,08 грн/кг, то есть разница составляет 3,22 грн/кг.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!