Украинцев предупредили, что цены на бензин и дизтопливо изменятся: какова будет стоимость

В Украине в ближайшее время могут снизиться цены на бензин и дизельное топливо на АЗС. Так, средняя стоимость заправок может составлять 42-43 грн/л.

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Об этом рассказал OBOZREVATEL аналитик профильного издания "Нафторинок" Александр Сиренко. Он отметил, что за последнюю неделю основные операторы снижали цены на фоне относительно стабильного внешнего рынка, который перед этим просел.

"Импортный ресурс к нам заходит уже несколько недель дешевле, чем в начале весны. Мы финишируем май с низкими ценами на заправках. Почти все шагнули вниз на 1-2 грн. Лишь одна сеть – Группа "Приват" – не двигалась. У них бензин, дизельное топливо стоит 47 грн/л, в то время как основная масса в крупных операторах на потолке держит 44 грн и меньше. как уже делали несколько раз в этом году", – сказал он.

Так, цены в сетях группы "Авиас", "Авиас плюс", "UKRNAFTA", "УкрТатНефть", "ANP", "Мавекс", "Мавекс плюс", "Sentosa Oil", "ЮКОН", "ЮКОН сервис", "Rubix", "ЗНП" снизятся на 2-3 гривны.

Соответственно, за ними подтянутся некоторые сети, которые ориентируются на их присутствие на локальном рынке. рыночная стоимость бензина А-95 и дизельного горючего", – сказал Сиренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в ближайшие недели могут снизиться цены на автогаз. Объемы сжиженного газа, ввезенного в страну в этом месяце, больше, чем были в апреле.

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