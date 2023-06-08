Украинцев предупредили, что цены на черешню и клубнику изменятся в июне: озвучен прогноз

В Украине в июне черешня будет стоить от 100 грн/кг. Близкой к этому показателю будет и стоимость клубники. Ожидается, что его будут продавать по 70-80 грн/кг.

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Меньших цен вряд ли стоит ожидать, главная причина – война в Украине, развернутая страной-террористкой Россия. Такой прогноз озвучили учёные из Института аграрной экономики, пишет Аgronews.ua.

"Из-за временной оккупации южных регионов предложение будет ниже, что не способствует снижению цен", – объясняет эксперт Инна Сало. Уже 10 июня ожидается массовая поставка украинской черешни на рынок. Сейчас уже появляются первые оптовые партии украинской черешни. Оптовая цена на них составляет 60–85 грн.

Как отмечается, несмотря на холодную и затяжную весну, сезон продаж черешни в Украине начался без опозданий. Сейчас продажи черешни ведутся исключительно мелким оптом по ценам в 60-85 грн/кг, что фактически соответствует ценам на эти косточковые в начале сезона прошлого года.

Эксперты объяснили, что одним из определяющих факторов, которые не позволит ценам на черешню и клубнику "разогнаться" – мощное влияние на рынок хозяйств населения.

Напомним, ранее граждане Украины заметили, что цены на черешню на рынках и супермаркетах составляют от 250 до 1200 грн/кг. Ключевая причина – временная оккупация Мелитополя (Запорожская область) и других городов на юге страны, где выращивают отечественные черешни.

На одном из рынков Киева цены на черешню были разные — по 850 грн/кг продают продукцию из Николаевки (Одесская область). Есть некоторые черешни, цена которых составляла даже 1200 грн., а импортная черешня из Азербайджана стоила 200 грн/кг.

Как сообщал OBOZREVATEL, на деоккупированной части Херсонской области фермеры этой весной взорвали бахчевые, надеясь собрать летом хороший урожай. Но подрыв оккупантами Каховской ГЭС и затопление территорий может привести к значительному уменьшению урожая.

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