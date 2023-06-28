Украинцев предупредили, что цены на овощи скоро изменятся: прогноз

В Украине в июле в связи с расширением рыночного предложения овощи могут подешеветь. Так, снизятся цены на картофель, лук, помидоры, огурцы и морковь.

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Такой прогноз озвучила заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Инна Сало "24 канала". Так, молодой картофель может стоить 20-25 грн/кг.

В свою очередь лук и морковь могут стоить 45-47 грн/кг, огурцы – 55-60 грн/кг, красные томаты – 55-60 грн/кг, розовые – 80-85 грн/кг.

"Предпосылкой этому является формирование значительной части их товарного предложения хозяйствами населения. Так, последние уже длительное время производят в Украине до 8,5 миллиона тонн овощей и до 20 миллионов тонн картофеля. Часть из них используется для продажи", – пояснила Сало.

Экспертка добавила, что в результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС арбузы в этом году будут в основном импортными. При этом цена на ранние арбузы составит примерно 35-40 грн/кг.

"Хозяйствами населения выращивалось 93% арбузов – это до 0,4 миллиона тонн, часть из которых используется для продажи. В Херсонской области всеми категориями хозяйств выращивалось около 37% общего объема производства этого вида агропродукции. Это значительная доля, но она может быть компенсирована путем импортных поставок", – отметила специалист.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине практически закончились яблоки урожая 2022 года, из-за чего цены на этот фрукт повысились в 2-3 раза за последние месяцы. Теперь удешевление следует ожидать не раньше, чем появится новый урожай. То есть яблоки останутся дорогими, по меньшей мере, до конца августа.

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