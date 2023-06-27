В Украине назревает дефицит популярного фрукта: что происходит с ценами

В Украине практически закончились яблоки урожая 2022 года, из-за чего цены на этот фрукт повысились в 2-3 раза за последние месяцы. Теперь удешевления следует ожидать не ранее, чем появится новый урожай. То есть яблоки останутся дорогими как минимум до конца августа.

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О беспрецедентном сокращении запасов яблок в хранилищах рассказал руководитель компании USPA Fruit Владимир Гуржий, пишет AgroTimes. По его словам, запасы упали до минимума за 10 лет.

"Продается все – любого сорта, калибра и качества. В связи с ростом отпускных цен в 2-3 раза, что обусловлено рекордно низкими остатками, основным сегментом сбыта яблок является продажа на внутреннем рынке торговым сетям, которые предложат самые выгодные условия", – отметил Гуржий.

По его словам, то, что предложение свежих яблок летом 2023 году будет сильно ограничено, было известно еще осенью-2022. "Тенденции уже тогда были очевидны, основываясь на уровне закладки яблок на длительное хранение. Весной даже экспортные сорта продавались отлично и в Украине", – рассказал специалист.

Цены на яблоки – сколько стоит фрукт в Украине

На оптово-розничных рынках яблоки украинцам предалагют купить по цене от 28-33 грн в зависимости от сорта. Об этом свидетельствует мониторинг OBOZREVATEL.

Ситуация с ценами в супермаркетах немного другая. Так, в "АТБ" яблоки продают по 32-43 грн/кг. Наиболее распространенная цена – 38-40 грн за килограмм.

В "Сильпо" цены на яблоки стартують с 32 грн/кг. Максимальная стоимость - 53 грн/кг. Многие сорта продают по 40 грн за килограмм.

В "Варусе" самые дешевые яблоки продают по 37,9 грн. Самые дорогие стоят аж 60 грн/кг.

В "Новусе" и вовсе нет яблок дешевле, чем по 40 грн за кило. В освновом фрукт предлагают купить по 45 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее украинцев предупредили о росте цен на самый популярный вид мяса. Он составляет более половины мясного рациона жителей страны.

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