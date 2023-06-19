Украинцев предупредили о подорожании главного продукта: как и когда могут вырасти цены

В Украине с июля могут вырасти цены на муку и, как следствие, на основной продукт на столах многих украинцев – хлеб. Ожидается, что подорожание составит около 7-10%, однако оно произойдет только при условии повышения отпускных цен на автомобильное топливо.

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Об этом рассказал директор Хмельницкого хлебозавода Валентин Романенко в эфире местного телеканала ТВ7+. Расчеты Романенко основаны на предположении, что из-за возвращения стандартных ставок акциза и НДС на горючее с 1 июля, стоимость литра бензина врастет на 12 грн, а дизеля – на 8 грн.

Такое подорожание, по словам специалиста, приведет к повышению себестоимости всех технологических цепочек, в которых используются транспортные услуги. В том числе это касается и хлеба.

"В этом месяце оснований существенных для подорожания нет. Если будет поднятие существенно горюче-смазочных материалов, тогда мы будем вынуждены пересматривать логистику, ценовую политику. И будет подорожание. Я прогнозирую подорожание от 7 до 10 процентов", – заявил Романенко.

Напомним, акцизы на топливо отменили в марте 2022 года из-за полномасштабной войны, которую развязала Россия. Тогда же налог на добавленную стоимость (НДС) для горючего урезали с 20% до 7%.

Однако, как считают в Кабмине, эта мера уже давно исчерпала себя в качестве поддержки рынка. А вот наполнение бюджета выходит на первый план. Дело в том, что Украина не может финансировать военные расходы за счет международной помощи. Делать это можно только из собственной казны.

При этом, по подсчетам главы налогового комитета Рады Даниила Гетманцева, 7% НДС на топливо ударил по доходам бюджета. "В 2022 году недополучение внутреннего НДС составило 6,7 млрд грн. За тот же период недополучение НДС на импорт достигло 24,7 млрд грн", – отмечал Гетманцев.

Решение о возврате 20% НДС и полных ставок акцизов было принято еще осенью 2022 года. Однако введение меры отложили до 1 июня 2023 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, пока что в Украине за АЗС замедлилось снижение цен на бензин. Стоимость топлива уже вряд ли значительно изменится к началу июля, считают эксперты.

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