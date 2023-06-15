Украинцев предупредили о снижении цен на один из ключевых овощей: когда ждать

В Украине вскоре снизятся цены на лук. Причиной тому является увеличение предложения лука нового урожая в стране.

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На рынке отмечается тенденция снижения цен на ранний лук, рассказывают аналитики EastFruit. На этой неделе большинство фермеров начали массовый сбор лука нового урожая, как результат – резкое увеличение предложения продукции на рынке повлекло за собой очередное снижение цен.

Производители в Украине предлагают ранний лук по 33-38 грн/кг, что в среднем на 14% дешевле, чем на прошлой неделе. По словам фермеров, снижать отпускные цены заставляет сезонное увеличение предложения этой продукции из местных хозяйств.

Также понижательная ценовая динамика способствует присутствию на рынке раннего лука из Турции и Египта. Ее стоимость несколько ниже, чем на местную продукцию.

Как отмечается, ранний лук в Украине предлагается к продаже в среднем в 2,3 раза дороже, чем за такой же период 2022-го. Причем игроки рынка подчеркивают, что низкий ценовой тренд на рынке сохраняется и дальше.

Сколько стоит лук в Украине на рынках и супермаркетах?

На рынке "Столичном" минимальная стоимость молодого репчатого лука составляет 37 грн/кг, максимальная – 43 грн/кг, средняя – 40. В свою очередь на рынке "Шувар" минимальная цена составляет 42 грн/кг, максимальная – 48 грн/кг, средняя – 45.

В супермаркетах же цены на ранний лук выше, чем на рынках. К примеру, в АТБ продают продукцию почти за 49 грн/кг.

В "Новусе" стоимость лука достигает почти 55 грн/кг. Аналогичную цену установили в супермаркете "Сільпо".

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, цены на кофе бьют рекорды на мировом рынке. Исторический максимум был достигнут в первую неделю июня. На пике цена сорта Robusta на Лондонской бирже составила $2815 за тонну. Это самый высокий показатель с 2008 года, когда стартовали торги по кофейным контрактам. Подобная ситуация повлияет и на украинские цены.

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