Украинцев предупредили об изменении цен на бензин и ДТ: озвучен прогноз

Цены на бензин и дизельное горючее на АЗС в Украине будут снижаться в период июня, но не активно. Цена на оптовом рынке значительно упала.

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Такой прогноз озвучил в комментарии OBOZREVATEL аналитик профильного издания "Нафторинок" Александр Сиренко. "Цены на бензин и дизтопливо будут снижаться, но не активно. Я надеюсь, что конкуренция сделает свое дело. Если есть зазор в 10-15 грн на литре, то можно 1-2-3 грн поконкурировать", – сказал он.

Эксперт подчеркнул, что многие на рынке ожидают снижения стоимости со стороны группы "Приват" (ей принадлежат "Авиас", "Авиас плюс", "UKRNAFTA", "УкрТатНефть", "ANP", "Мавекс", "Мавекс плюс", "Sentosa Oil", "ЮКОН", "ЮКОН сервис", "Rubix", "ЗапорожНефтеПродукт"). В последний раз она делала это в апреле.

"Я думаю, что их шаг будет мощный и это заметят все. Наверное, на 3-4 грн сразу. Потому что другие национальные операторы сети с большим количеством заправок снижали цены на 1-2 грн несколько раз в мае. А "Приват" немного притормозил, однако, думаю, впоследствии будет уже видно всем, потому что они сейчас теряют клиентов. У них сейчас самые дорогие бензин и дизельное топливо - по 47 грн", – отметил Сиренко.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине средняя стоимость 1 литра бензина А-95 на АЗС составляет 45,84 грн. Так, с начала 2023 г. цена снизилась на 4,79 грн.

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