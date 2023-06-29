Украинцев ждет новое подорожание яиц: когда вырастут цены

В Украине уже почти завершилось сезонное снижение цен на яйца. Цены в июле зафиксируются на уровне 57-58 грн за десяток фирменных фасованных яиц. А уже в начале августа начнется заметное подорожание.

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Весенне-летнее удешевление яиц было связано с приходом на рынок яичной продукции из хозяйств населения. Об этом рассказала старшая научная сотрудница Института аграрной экономики Светлана Пашко "24 каналу".

По ее словам, в 2023 году стремительное весенне-летнее снижение цен на яйца в июне почти прекратилось. Если с марта по апрель розничная цена на яйца в супермаркетах снизилась на 10,4-14,3%, а с апреля по май – на 6,0-13,5%, то с мая по июнь – только на 0,6-1, 1%.

Как показал мониторинг OBOZREVATEL, по состоянию на 29 июня десяток яиц в украинских супермаркетах в среднем стоит от 55 до 65 грн. Цена зависит от марки и категории.

По скидкам можно найти яйца первой категории за 47-48 грн/десяток. Нефасованный продукт можно купить еще дешевле.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в ближайшие месяцы могут подорожать яйца и курятина, которая является основой мясного рациона жителей страны. Речь идет о повышении цен на фоне роста стоимости автомобильного топлива и повышения тарифов на электроэнергию для бизнеса.

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