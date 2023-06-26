Украинцев предупредили о росте цен на самый популярный вид мяса

В Украине в ближайшие месяцы могут подорожать яйца и курятина, которая является основой мясного рациона жителей страны. Речь идет о повышении цен на фоне роста стоимости автомобильного топлива и повышения тарифов на электроэнергию для бизнеса.

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Об этом предупредили в Союзе птицеводов Украины. Представители отрасли не указали, на сколько именно может подорожать продукция, однако отметили, что в себестоимости продукции птицеводства электроэнергия занимает 7-12%.

"Повышение стоимости электрической энергии производители будут переводить на конечных потребителей продукции. Собственные резервы сдерживания роста отпускных цен уже исчерпаны", – заявили в ассоциации.

Второй причиной вероятного роста цен может стать возвращение полных ставок налогов на горючее. Это, по словам птицеводов, приведет к подорожанию зерна и комбикормов.

"Для отрасли основным негативным последствием станет удорожание зерновых, масличных культур и продуктов их переработки, составляющих основу комбикорма и наибольшую долю в себестоимости продукции птицеводства", – отметили в ассоциации.

Напомним, доля курятины в мясном рационе украинцев составляет 55-56%. При этом в целом жители страны потребляют недостаточно мяса – 64 кг на человека в год при норме 80 кг/год.

Как сообщал OBOZREVATEL, повышение тарифов на электроэнергию в Украине стало вынужденным шагом. Тарифы для населения по-прежнему остаются ниже рыночного уровня, а на ремонт повреждений энергосистемы нужны деньги. Без повышения тарифов украинцы могли получить "свет по часам" на постоянной основе.

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