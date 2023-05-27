Украинцев ждет новый курс доллара: сколько будет стоить валюта в 2024-м

В Украине курс доллара в 2024 может увеличиться. Национальный банк будет постепенно снимать действующие на валютном рынке ограничения и это может привести к умеренному росту стоимости доллара.

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Об этом со ссылкой на оценки директора по инвестициям и глава департамента R&D в Capital Times Артема Щербины сообщает Минфин. По его оценкам, по итогам следующего года курс достигнет 43 грн/$.

Щербина назвал три основных фактора, которые будут больше всего влиять на курс гривны. Главное – это регулирование рынка Нацбанком. По прогнозам эксперта, уже до конца года НБУ:

позволит юридическим лицам обслуживать свои долговые обязательства в валюте;

введет продажу безналичной валюты по рыночному курсу;

снизит учетную ставку до диапазона 20-23% годовых.

"Пока мы находимся в тисках, но снятие ограничений будет влиять на валютный рынок. Очень долго у нас были ограничения и мы не знаем как он отреагирует когда они будут сняты, каким будет спрос на валюту", - говорит Щербина.

Также эксперт отмечает, что есть пример большого количества валют, не являющихся резервными, как, например, польский злотый или мексиканское песо, проявляющие хроническую слабость к ключевым валютам даже при отсутствии войны или сильных экономических потрясений. Это тоже указывает на возможность ослабления гривны.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцам не советуют сейчас скупать валюту, если это делается в надежде на то, что в дальнейшем курс будет девальвировать. Однако этот вариант подойдет гражданам, имеющим большой запас наличных денег.

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