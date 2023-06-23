Украинцев зовут на работу в Литву с лучшими, чем в Польше условиями: сколько платят 

В Литве украинцам предлагают работу с зарплатами выше, чем в Польше. Если у поляков средняя зарплата составляет 49,5 тыс. грн, а минимальная – 32,1 тыс. грн, то в Литве предлагают 67,3 тыс. грн и 34 тыс. грн соответственно.

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Как сообщает Миграционная платформа EWL, дефицит кадров в Литве – у работодатели в сфере услуг, в гостиницах, на производстве, строительстве, а также оптовой и розничной торговле. К примеру, на заводе за изготовление проводов и кабелей с учетом бонусов и доплат платят 40,3-52,5 тыс. грн.

Помощник повара в Литве может зарабатывать 32,3тыс.грн, на высадке деревьев платят 68,7 тыс. грн. Повара могут зарабатывать 44,4 –60,6 тыс. грн.

"Литовские работодатели поощряют украинцев к работе разными бонусами. Например, премиями, бесплатным питанием (одно- или двукратное). Литва также является одной из немногих стран ЕС, которая предоставляет жилье для работников бесплатно. Это позволяет украинцам значительно сэкономить на затратах", – рассказывает Марцин Колодзейчик, директор международной рекрутации Миграционной платформы EWL.

Опрос Службы занятости Литвы свидетельствуют о том, что 34% беженцев из Украины в будущем планируют жить и работать в Литве. Литва, как и другие страны ЕС, предоставляет беженцам Украины статус временногой защиты. Он дает право на образование, медицинское страхование и постоянное проживание сроком на 1 год с возможным продлением до 3 лет, доступ к рынку труда, социальной помощи.

"На данный момент даже те граждане Украины, которые в последний год находились в других странах ЕС и находились под их защитой (например, в Чехии или Германии) могут без проблем получить временную защиту в Литве", – рассказывает Мария Кузенко, руководитель отдела легализации Миграционной платформы EWL.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, какую работу украинцам предлагают в одной из самых богатых стран в мире. В Норвегии можно зарабатывать около 4 тыс. евро в месяц.

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