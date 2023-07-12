Украинцы платят российскому "Газпрому" за автогаз во время войны: стало известно, как действует схема

Пропан-бутан российского газового монополиста "Газпрома" попадает в Украину через Польшу. Причем он ввозится в нашу страну по казахстанским документам.

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Речь идет об автогазе с Оренбургского НПЗ, принадлежащего "Газпрому". Об этом рассказал в комментарии OBOZREVATEL аналитик профильного издания "Нафторинок" Александр Сиренко.

"Меня очень беспокоит то, что "газпромовский" пропан-бутан к нам заходит по казахским документам. Это, я считаю, просто плевок и нам, и казахам в этой истории. Он заходит с территории Польши, преодолевает большой путь, но это все-таки оренбургский газ "Газпрома". Оренбургский НПЗ принадлежит корпорации "Газпром". Это известный ресурс, который идет в Украину более 10 лет, но, считаю, во время войны с Россией у нас не должно быть такого, чтобы мы платили за российские товары, особенно нефтепродукты, однако это происходит", – сказал эксперт.

Объемы поставок российских нефтепродуктов и газа в Украину рухнули

Несмотря на то что российские нефтепродукты все же попадают в Украину, объемы поставок значительно снизились. В частности, зафиксировано падение поставок пропан-бутана из Латвии (куда поступает российский ресурс).

"Хорошая новость – существенно снизились поставки в Украину нефтепродуктов и пропан-бутана (из стран-террористок РФ и Беларуси. – Ред.). Была неделя, что даже нулевая доставка была из Латвии, где был источник поставок российского газа. Туда никакие другие не заходят. По некоторым направлениям из Польши прекратились поставки. Но плохая новость в том, что люди находят, какие документы предоставлять таможне, чтобы госорган пропускал этот продукт. Аналитика показывает, что в те источники, откуда сейчас везут газ, ничего, кроме российского, не заходит", – подытожил специалист.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине цены на бензин и дизельное топливо (ДТ) на АЗС, вероятно, не изменятся из-за удешевления нефти в мире. С начала июля стоимость увеличилась в среднем до 5 грн/л, при этом цены могут вырасти еще больше.

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