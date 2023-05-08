Украинцы получили новые цены на бензин: как изменилась стоимость А-95 на АЗС за месяц

В Украине за месяц средние цены на бензин А-95 на заправках снизились на 43 копейки. Сейчас средняя стоимость на заправках составляет 47,04 грн/л, а 8 апреля она достигала 47,47 грн/л.

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Об этом свидетельствуют данные сайта "ВСЕ АЗС". Цены на бензин взяты из самых больших сетей АЗС Украины.

Самый дорогой бензин продается в Херсонской (51 грн/л), Черниговской (50 грн/л) и Сумской (49 грн/л) областях Украины. Самый дешевый – в Винницкой и Хмельницкой областях (45,75 грн/л).

Больше всего за месяц снизилась цена в таких регионах:

Винничина – удешевление на 1,25 грн;

Николаевщина – -90 коп.;

Днепропетровщина, Донетчина – -76 коп.

Остались неизменными цены на А-95 в таких областях Украины:

Сумская;

Херсонская;

Черкасская;

Черниговская;

Черновицкая.

Отметим, что ни в одном регионе Украины за месяц средняя стоимость бензина не повысилась. В целом стоимость А-95 в областях изменилась следующим образом:

Винницкая область – 45,75 грн/л (-1,25 грн в месяц);

Волынская – 46 грн/л (-50 коп.);

Днепропетровская – 45,89 грн/л (-76 коп.);

Донецкая – 47,74 грн/л (-76 коп.);

Житомирская – 46 грн/л (-50 коп.);

Закарпатская – 46,24 грн/л (-51 коп.);

Запорожская – 47 грн/л (-50 коп.);

Ивано-Франковская – 46 грн/л (-50 коп.);

Киевская – 47,25 грн/л (-40 коп.);

Кировоградская – 47 грн/л (-50 коп.);

Львовская – 45,89 грн/л (-61 коп.);

Николаевская – 46,24 грн/л (-90 коп.);

Одесская – 46 грн/л (-50 коп.);

Полтавская – 47 грн/л (-50 коп.);

Ровенская – 46 грн/л (-50 коп.);

Сумская – 49 грн/л (без изменений);

Тернопольская – 46 грн/л (-50 коп.);

Харьковская – 47 грн/л (-50 коп.);

Херсонская – 51 грн/л (без изменений);

Хмельницкая – 45,75 грн/л (-75 коп.);

Черкасская – 48 грн/л (без изменений);

Черниговская – 50 грн/л (без изменений);

Черновицкая – 48,10 грн/л (без изменений).

OBOZREVATEL ранее сообщал, что по прогнозу аналитика профильного издания "Нафторинок" Александра Сиренко, в Украине к концу весны должны снизиться цены на дизельное топливо. А вот стоимость автогаза, по всей вероятности, останется на нынешнем уровне.

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