Украинцы поверили в гривню: каким будет курс доллара в ближайшее время и до конца года

Украинцы стали оптимистичнее смотреть на будущее гривни. Все больше жителей страны считает, что резкой девальвации нацвалюты и роста курса доллара в ближайший год не предвидится. С рядовыми украинцы соглашается и большинство экспертов. По их прогнозам, как минимум в ближайшие месяцы гривня останется стабильной, несмотря на военные риски.

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Об этом свидетельствуют данные Индекса потребительских настроений, который рассчитывает Info Sapiens. Так, индекс девальвационных ожиданий вырос на 2,5 пункта и составляет 128,2.

Основную роль в стабильности нацвалюты отыгрывает политика НБУ, отмечал экономический эксперт Борис Кушнирук. По его словам, единственное, что может пошатнуть гривню летом-2023 года – это отмена фиксированного курса, чего ожидает МВФ.

Однако НБУ уже привязал отмену фиксированного курса не к конкретному времени, а к макроэкономическим показателям. Удерживать доллар на уровне 36,56 грн в регуляторе обещают до того момента, пока ситуация на валютном рынке не улучшится, а инфляция не стабилизируется.

Что будет с курсом доллара в ближайшую неделю

Наличный доллар в Украине стабилизировался в довольно узком диапазоне 37,6-37,8 грн. Это свидетельствует о высокой степени сбалансированности рынка, заявила директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько "24 каналу".

По ее прогнозу наличный курс будет и дальше приближаться к официальному, но неспешно. В течение недели курс доллара, предположительно, будет находиться в диапазоне 37,4-37,9 грн.

Курс доллара в Украине – прогнозы до конца года

По расчетам МВФ, официальный курс доллара в Украине к концу 2023 года может достичь 40,7 грн/долл. Это на 4,1 грн выше нынешнего курса, зафиксированного на уровне 36,6 грн/долл.

Но это далеко не единственный прогноз. Другие аналитики также показали собственные расчеты курса доллара в Украине к концу года:

Concorde Capital прогнозируют доллар по 36,6 грн на конец года, это самый оптимистичный прогноз;

Oxford Economics – 39 грн/долл.;

Dragon Capital – 43 грн/долл.;

IER/GET – 42 грн/долл.;

Morgan Stanley – 45 грн/долл., самый пессимистичный прогноз;

ICU – 40,2 грн/долл.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в четверг, 18 мая, наличный курс доллара составлял 37,25/37,65 грн (покупка/продажа). Стоимость американской валюты снизилась по сравнению со предыдущим днем на 5 копеек в покупке и на 3 – в продаже.

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