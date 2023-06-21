Украинцы смогут проверять алкоголь и сигареты через Дію: комитет Рады принял решение

В Украине сделали еще один шаг к внедрению электронных акцизов (е-акцизов) для алкогольных и табачных изделий. Предусматривается появление электронной марки акцизного налога с уникальным QR-кодом. А у украинцев появится возможность проверить через Дію оригинальность алкоголя и табака.

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Соответствующий законопроект № 8287 рекомендовал к рассмотрению во втором чтении профильный налоговый комитет Верховной Рады. В первом чтении документ был принят депутатами Верховной Рады еще в январе-2023 (за – 231 нардеп).

Впрочем, даже если законопроект примут во втором чтении, изменений придется подождать. Новые правила вступят в силу не ранее 1 января 2026 года, сообщил глава комитета Рады по налогам Даниил Гетманцев.

Зачем нужен е-акциз

Система электронного акциза состоит из введения Электронной системы обращения подакцизных товаров и электронная акцизная марки. Така е-марка предоставит возможность:

отслеживать движение алкоголя, табачных изделий, жидкостей для электронных сигарет от производителя/импортера к конечному потребителю;

контролировать полноту и своевременность уплаты сумм акцизного налога за такие товары;

каждый гражданин сможет идентифицировать продукцию и проверить законность происхождения товара.

А создание Электронной системы обращения подакцизных товаров обеспечит электронное взаимодействие между государственными органами и субъектами хозяйствования. Таким образом, обременительный процесс заказа бумажных марок акцизного налога уйдет в прошлое. Кроме того, система еще на этапе заказа будет рассчитывать и выставлять счета к уплате в части сумм акцизного налога за заказанные марки.

Как подсчитали в Минцифры, в 2022 году бюджет потерял 30 млрд гривен из-за того, что каждая пятая сигаретная пачка и каждая третья бутылка алкоголя продаются нелегально. "Цифровизация минимизирует человеческий фактор и позволит контролировать обращение произведенного или ввезенного на территорию Украины табака и алкоголя", – объяснил глава ведомства Михаил Федоров.

Как сообщал OBOZREVATEL, также налоговый комитет парламента рекомендовал нардепам принять новые правила для ФЛП. Изменения ожидаются уже с 1 августа.

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