Украинцы стали активно покупать новые и б/у авто: какие модели самые популярные

Украинцы стали активнее покупать автомобили. По итогам июня вторичный рынок авто установил рекорд продаж за 11 месяцев, а на "первичке" было зарегистрировано почти вдвое больше легковых авто, чем в прошлом году. Среди самых популярных моделей оказались Volkswagen Passat и Renault Duster.

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Об этом свидетельствуют данные ассоциации "Укравтопром" и Института исследований авторынка. По их подсчетам:

в июне украинцы приобрели 102,4 тыс. подержанных автомобилей, максимум с июля-2022: 82,3% б/у авто купили на внутреннем рынке, а 17,7% – привезли из-за границы;

в том же месяцы было зарегистрировано 5,6 тыс. новых легковых авто, по сравнению с маем потребительская активность увеличилась на 9%.

Несмотря на такое заметное оживление, авторынок еще не достиг показателей, которые наблюдались до начала полномасштабной войны. Так, спрос только на новые авто отстает на 36%. Вместе с тем, в целом за полгода в Украине было зарегистрировано более 27 тыс. новых легковых авто, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Какие б/у авто покупали украинцы

Лидером брендов легковых автомобилей, которые в июне покупали на внутреннем рынке, остается Volkswagen. Украинцы заключили 10,4 тысяч сделок купли-продажи машин этой марки, что составляет 12,3% от общего количества.

Второе место в рейтинге занял Renault (5,8%, 4,9 тыс.), на третье место снова поднялся ВАЗ (Lada) с долей 5,7% (4,8 тыс. сделок). Четвертое место с долей 5,5% (4,6 тыс.) заняла Skoda, а на пятом обосновалась Toyota с 5,3% (4,4 тыс. сделок).

Лидерство среди популярных моделей б/у авто в июне подтвердил бессменный лидер украинского авторынка Volkswagen Passat (3 тыс. сделок). На втором месте находится Skoda Octavia (2,6 тыс. сделок).

Третью строчку занял Volkswagen Golf (2,4 тыс. сделок), а на четвертой расположился ЗАЗ/Daewoo Lanos (2,1 тыс. сделок). Замыкает первую пятерку Renault Megane с показателем 1,5 тыс. сделок.

Какие новые авто пользуются спросом в Украине

Лидерство на рынке удерживает японская марка Toyota – 1076 шт. На втором месте остается Renault – 682 шт.

Третий результат снова продемонстрировал Volkswagen – 470 шт. Также в ТОП-5 июня попали Skoda (401 шт.) и BMW (319 шт.).

Бестселлером месяца на украинском рынке новых легковушек остается компактный кроссовер Renault Duster. Его выбрали 656 покупателей.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украину ввезли новые электрокары с запасом хода в 350 км. Автомобиль развивает скорость до 152 км/ч и считается бюджетной моделью.

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