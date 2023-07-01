В Украину ввезли новые дешевые электрокары с запасом хода в 350 км: как выглядят и сколько стоят

В Украине на рынке авто появились новые электромобили Raysince E5 Electric. Это одна из самых дешевых моделей, при этом запас хода составляет 350 км.

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Как пишет издание ampercar, это небольшой седан С-класса длиной 4572 мм и в ширину 1825 мм при колесной базе 2670 мм. По дизайну электрокар напоминает Hyundai Elantra 2015-2020 годов выпуска. У него клиновидный силуэт, раскосые фары и рельефные боковины.

Бюджетный китайский электромобиль стоит от 24500 долларов. В салоне модели есть цифровой приборный щиток и 10-дюймовый сенсорный дисплей мультимедиа. В списке оснастки – кондиционер, круиз-контроль, камеру заднего вида и парктроник.

Raysince E5 Electric оснащен 163-сильным мотором с крутящим моментом 250 Нм, а также литий-железо-фосфатной батареей емкостью 54,3 кВт*час. Он ускоряется до сотни за 9,8 с, а его максимальная скорость ограничена на отметке в 152 км/ч.

Запас хода электрокара составляет примерно 350 км, а зарядить батарею можно за 8-9 часов в домашних условиях и за 30-40 минут – на станции быстрой зарядки.

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