"Укрпочта" изменила графики работы большинства отделений: что известно

В Украине с 1 июля изменятся графики работы большинства отделений "Укрпочты". Филиалы национального почтового оператора будут работать дольше, также они будут открыты по выходным.

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Об этом сообщила пресс-служба "Укрпочты". "С 1 июля в большинстве отделений почтовой связи изменятся графики работы. Теперь они будут работать максимально возможное время и будут открыты в выходные дни", – говорится в сообщении.

При этом графики по-прежнему не будут одинаковыми в разных отделениях, что связано со спецификой их работы. Например, отделения в торговых центрах и на рынках будут открыты для клиентов согласно графику работы конкретного ТЦ или рынка.

"Перед посещением почтового отделения мы рекомендуем проверить обновленный график работы отделений на сайте , в приложении "Укрпочты", в чат-боте или в контакт-центре по номеру 0 800 300 545", – отметили в компании.

Также "Укрпочта" постепенно пересматривает графики работ сельских стационарных отделений. Раньше они работали по 2-3 дня в неделю, а теперь будут открыты в течение 5 дней.

Реформу графиков работы отделений "Укрпочта" начала еще в 2019 году. Но с началом полномасштабного вторжения в 2022 году компания вынужденно уменьшила время работы отделений.

Нынешний пересмотр графиков – не последний, предупредили в "Укрпочте". Цель компании – максимально стандартизировать их (графики. – Ред.), чтобы быть простыми, понятными и предсказуемыми для клиентов", – отметили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, также с 1 июля "Укрпочта" отменит бандероли как отдельный вид почтовых отправлений. Как отметил глава компании Игорь Смилянский, "бандеролька, которую нужно было оклеивать марками, уходит в прошлое". Клиентам советуют использовать марки для оплаты таких отправлений до 1 июля, а после – просто отправлять посылки.

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