"Укрпочта" повысила тарифы и изменила график работы отделений: что нужно знать

"Укрпочта" с 1 июля пересмотрела стоимость отправлений, а также изменила графики работы отделений. Теперь стоимость доставки отправлений "Укрпочта Экспресс" выросла в среднем на 10 грн для пересылки в пределах одной области и на 8 грн для пересылки в пределах страны.

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Также введены новые тарифы на услуги "Укрпочта Стандарт", где среднее повышение составляет 7 грн на доставку по Украине, а в пределах отдельной области – 10 грн. Об этом сообщила пресс-служба "Укрпочты".

"К примеру, ранее стоимость доставки отправления весом до 1 кг в пределах Украины составила 35 грн, а после пересмотра тарифов она увеличится до 42 грн. А доставка посылки весом от 5 до 10 кг теперь обойдется в 70 грн, по сравнению с 60 грн до пересмотра тарифов", – заявили в компании.

На 5 грн выросла стоимость услуги "Укрпочта Документы" и стоимость курьерского забора или доставки. Также внесены изменения в тариф на доставку "мелких рекомендованных пакетов" на все зоны.

Кроме того, вводятся новые цены на доставку посылок в 7 стран Ближнего Востока – Алжир, Афганистан, Катар, Кувейт, Оман, Саудовскую Аравию и Тунис. Эти изменения составят 10% от текущих тарифов, отметили в "Укрпочте".

В компании объяснили, что с начала полномасштабного вторжения России долго не меняли тарифы на доставку. Однако на окупаемость услуг сильно повлияли инфляция, энергетический кризис, рост цен, нарушение цепочек снабжения, разрушения инфраструктуры и потеря активов на временно оккупированных территориях.

Новы графики отделений "Укрпочты"

С 1 июля изменились графики работы большинства отделений "Укрпочты". Филиалы национального почтового оператора теперь будут работать дольше, также они будут открыты по выходным.

При этом графики по-прежнему не будут одинаковыми в разных отделениях, что связано со спецификой их работы. Например, отделения в торговых центрах и на рынках будут открыты для клиентов согласно графику работы конкретного ТЦ или рынка.

"Перед посещением почтового отделения мы рекомендуем проверить обновленный график работы отделений на сайте , в приложении "Укрпочты", в чат-боте или в контакт-центре по номеру 0 800 300 545", – отметили в компании.

Также "Укрпочта" постепенно пересматривает графики работ сельских стационарных отделений. Раньше они работали по 2-3 дня в неделю, а теперь будут открыты в течение 5 дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, также с 1 июля "Укрпочта" отменила бандероли как отдельный вид почтовых отправлений. Клиентам советуют отправлять посылки.

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