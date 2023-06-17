Укрпочта стала триумфатором премии World Post & Parcel Awards – 2023: получила сразу три отличия

Государственная компания "Укрпочта" получила награды World Post & Parcel Awards – 2023. Отличия ей присудили в категория: "Филателистическая кампания года", "Почтовый оператор" и в специальной номинации "Лидер отрасли".

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"У нас – почтовый "Оскар" (и не один)", – сообщила пресс-служба на своем Telegram-канале. Известно, что торжественное награждение победителей прошло 14 июня в Таллинне (Эстония).

– "Филателистическая кампания". Когда, казалось бы, интерес к филателии утихает, в 2022-м марка "Русский военный корабль, иди…!" всколыхнула мир. О ней говорили. Ее выставили как экспонат в Смитсоновском почтовом музее в Вашингтоне. И в Национальном морском музее Великобритании тоже. Ее постоянно продавали на благотворительных аукционах (самый дорогой лот на Prozorro. Продажи – 4 млн грн).

– "Почтовый оператор". За стойкость в условиях войны. В компании отметили, что ежедневно обеспечивали логистику внутри страны и за ее пределами, поддерживали украинских предпринимателей, что бы то ни было, доставляли финансовую помощь, несмотря на закрытое небо успешно развивали экспорт.

– "Лидер отрасли". Эту награду получил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский. В разные годы этим отличием были награждены руководители почт мира: Тим Браун (Jersey Post), Питер Сомерс (Emirates Post), Кен Аллен (DHL Express) и другие, сообщили на сайте "Укрпочты".

Как писал OBOZREVATEL, с 1 июня "Укрпочта" уменьшила тарифы на отправку посылок в США. А с 1 июля компания будет принимать бандероли как отдельный вид почтовых отправлений . Более детально о нововведениях можно почитать по ссылке.

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