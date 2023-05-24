"Укртатнафта" вернула в бюджет 1,2 млрд грн: в БЭБ раскрыли подробности

Украине за 2022-2023 годы удалось вернуть в госбюджет более 1,4 млрд грн неуплаченных ранее платежей. При этом львиную долю составила уплата акцизного налога в деле "Укртатнафты" – 1,2 млрд грн.

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Об этом сообщило Бюро экономической безопасности (БЭБ). Там отметили, что "Укртатнафта" сама возместила нанесенный государству ущерб после соответствующего предложения правоохранителей. Как добавили в СБУ, переведенные в госбюджет средства будут направлены на финансирование сил обороны Украины.

Таким образом, средства вернулись в казну быстрее, чем могли бы, ведь в уголовном производстве еще продолжается досудебное расследование. "Укртатнафта" перечислило средства в бюджет несколькими платежами", – говорится в сообщении.

В целом в рамках уголовного дела задокументировано 10 эпизодов преступной деятельности. Среди них:

вывод значительных объемов нефтепродуктов на аффилированные компании;

уклонение от уплаты налогов;

создание задолженности нефтеперерабатывающих заводов, что привело к обесцениванию и снижению стоимости их активов;

злоупотребление служебным положением;

присвоение топлива и т.д.

Недавно детективы БЭБ также сообщили о новом подозрении экс-руководителю "Укртатнафты". Его подозревают в присвоении топлива стоимостью 2 млрд грн. Отмечается, что речь идет об исполняющем обязанности первого заместителя председателя правления "Укртатнафты" в 2019-2022 гг., тогда эту должность занимал Руслан Ляпка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте детективы БЭБ изъяли нефтепродукты "Укрнафты" и "Укртатнафты" почти на 800 млн грн. Это свыше 16 тыс. тонн бензина и дизельного топлива.

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