"Укрзалізниця" переписала график движения поездов: опубликовано новое расписание

В Украине с 10 июня вводится новый график движения поездов. Он будет действительным в течение летнего сезона 2023 года. В график добавлены новые рейсы, а также внесены изменения для существующих маршрутов.

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Об этом сообщила "Укрзалізниця". Отмечается, что в новом графике предусмотрены два новых рейса:

№ 40/39 Запорожье – Солотвино : поезд будет останавливаться в семи областях Украины и соединит Запорожье и Днепр с курортами Львовщины и Закарпатья;

: поезд будет останавливаться в семи областях Украины и соединит Запорожье и Днепр с курортами Львовщины и Закарпатья; №148/147 Киев – Одесса: поезд будет курсировать через Черкассы, что позволит жителям Черкасской области добираться к морю.

Также вводятся изменения в график следования существующих рейсов. Маршруты изменят:

№13/14 Киев – Солотвино : поезд начнет курсировать через Винницу и Хмельницкий вместо станций Шепетовка и Здолбунов, что даст жителям Подолья и Тернопольщины удобное сообщение с рекреационными зонами Закарпатья;

: поезд начнет курсировать через Винницу и Хмельницкий вместо станций Шепетовка и Здолбунов, что даст жителям Подолья и Тернопольщины удобное сообщение с рекреационными зонами Закарпатья; №234/233 Киев – Покровск – Львов : поезд будет курсировать через Павлоград, предоставляя его жителям сообщение с Киевом, Винницей, Хмельницким, Тернополем и Львовом.

: поезд будет курсировать через Павлоград, предоставляя его жителям сообщение с Киевом, Винницей, Хмельницким, Тернополем и Львовом. №43/44 "Стефания Экспресс" Ивано-Франковск – Киев – Ивано-Франковск: маршрут продлевается до Черкасс, давая жителям этой области новое сообщение с Прикарпатьем;

№105/106 Одесса – Киев – Одесса: пассажиры смогут добраться до станции Сумы, что позволит сумчанам ехать в Одессу прямым рейсом;

№63/64 Харьков – Киев – Харьков : по новому графику поезд сможет курсировать до Львова;

: по новому графику поезд сможет курсировать до Львова; №53/54 Одесса – Днепр – Одесса: маршрут поезда могут опционально продлевать до Запорожья.

Также "Укрзалізниця" уменьшает время в пути для более чем 35 поездов. В частности, это рейсы №3/4 Запорожье – Ужгород, №15/16 Харьков – Ясиня, №17/18 Харьков – Ужгород, №29/30 Киев – Ужгород, №749/750 Киев – Чоп, Ужгород, №779/780 Киев – Сумы, №790/789-792/791 Киев – Кропивницкий/Кременчуг и другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине изменили правила возврата средств за железнодорожные билеты. Так, если раньше вернуть полную стоимость купе и половину плацкарты можно было не позже чем за 9 часов до отправления поезда, то теперь это время уменьшили до 6 часов.

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