"Укрзалізниця" выйдет на европейский рынок: зарегистрирован железнодорожный оператор

Украинское госпредприятие "Укрзалізниця" зарегистрировало железнодорожного оператора для работы на европейском рынке. Он получил название Ukrainian Railways Cargo Poland.

Видео дня

Оператор будет осуществлять перевозку по Украине и европейским странам. Об этом говорится в заявлении Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Александр Кубраков, вице-премьер-министр по восстановлению Украины, заявил: "Сегодня европейское направление железнодорожных перевозок для Украины – это вопрос быстрой логистики и поддержки украинской экономики. Создание европейского оператора позволит значительно улучшить управление грузоперевозками на европейском направлении. Параллельно модернизируем пограничную инфраструктуру, увеличивая ее пропускную способность".

Планируется, что Ukrainian Railways Cargo Poland на первом этапе своей работы будет заниматься:

предоставлением комплексной услуги грузоперевозок;

координацией работы с европейскими операторами, грузовладельцами, пограничными переходами;

контролем подвижного состава общества за границей.

"Интегрируем систему грузовых железнодорожных перевозок Украины в европейское пространство и начинаем развитие полноценного оператора грузовых перевозок на территории стран Евросоюза. Главным принципом работы нашего международного подразделения будут тесные связи с иностранными партнерами, прозрачность и конкуренция для достойного представления "Укрзалізниці" на международной арене", – отметил глава "Укрзалізниці" Евгений Лященко.

Как подчеркивается, долгосрочная стратегия работы международного подразделения находится на финальной стадии разработки и будет утверждена в ближайшее время наблюдательным советом "Укрзалізниці".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, железнодорожные путешествия из Украины в Европу без пересадок значительно ограничены. Всему виной разная ширина пути – именно из-за нее "Укрзализныця" (УЗ) не может добавить больше международных рейсов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!