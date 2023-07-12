Поезда за границу в дефиците: "Укрзалізниця" объяснила, почему рейсов так мало

Железнодорожные путешествия из Украины в Европу без пересадок значительно ограничены. Всему виной разная ширина колеи – именно из-за нее "Укрзалізниця" (УЗ) не может добавить больше международных рейсов.

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"Почему так мало железнодорожных рейсов из Украины в Европу?.. Для путешествий в украинских поездах за границу, к сожалению, есть существенное ограничение – ширина колеи. Вот почему невозможно запускать поезда куда угодно и поставить на рейсы любые вагоны", – заявили в "Укрзалізниці".

Так, в Европе распространена так называемая европейская колея. У них расстояние между внутренними краями рельсов составляет 1435 мм. А в Украине сейчас колеи имеют ширину 1520 мм. И подвижной состав для них, соответственно, используется другой.

"Да, существуют вагоны с возможностью смены колесных пар. Их ограниченное количество, и они уже все в работе", – объяснили в УЗ.

В приграничных с ЕС есть участки совмещенной колеи – 1520 и 1435 мм, где могут двигаться поезда двух стандартов. А в Хелм и Перемышль заведена широкая колея – и именно туда ходят прямые украинские поезда.

В качестве альтернативы УЗ работает на созданием пассажирских хабов для пересадки. Компания также продолжает переговоры и с польской стороной о запуске по маршруту Киев –Варшава поезда из вагонов стандартного для Украины габарита.

Как сообщал OBOZREVATEL, при этом из Украины в 2024 году планируется запустить поезда в Германию. В частности, могут запустить рейсы Киев – Берлин и Киев – Ганновер через Лейпциг и Дрезден.

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