"Укрзалізниця" запустила новый международный маршрут: расписание и цена билетов

"Укрзалізниця" (УЗ) с сегодняшнего дня, 24 апреля, запустила новый беспересадочный вагон сообщением Вена – Чоп – Вена (Австрия), с остановкой в Будапеште (Венгрия). Стоимость билета составляет 1730 грн.

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О запуске сообщили в УЗ. Отмечается, что билеты из Чопа доступны в международных железнодорожных кассах.

Беспересадочный вагон позволяет продолжить путешествие по Украине на поезде № 750 Ужгород – Киев. Билеты на него можно купить онлайн в приложении Укрзализныци, в чат-боте или на сайте.

Расписание вагона Вена – Чоп – Вена

Отправление из Вены – ежедневное. Время отправления – 16:42. Прибытие в Чоп – в 02:28. При этом поезд делает остановку в Будапешт-Келете (с 19:19 до 19:40).

При этом поезд № 750 Ужгород – Киев прибывает в Чоп в 05:19. В Киев поезд приезжает в 18:30. Таким образом, путь из Вены до Киева занимает чуть больше суток.

Из Чопа беспересадочный вагон до вены отправляется ежедневно (с 25 апреля) в 03:28. Остановка в Будапеште – с 08:20 до 08:40, прибытие в Вену – в 11:21.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Укрзалізниця" открыла продажу билетов на регулярные рейсы в Донецкую область – впервые с начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года. Рейсы в Покровск будут осуществляться из Киева и Львова.

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