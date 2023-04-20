Впервые с 24 февраля 2022 года: "Укрзалізниця" продает билеты на регулярные рейсы в Донецкую область

"Укрзалізниця" открыла продажу билетов на регулярные рейсы в Донецкую область – впервые с начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года. Рейсы в Покровск будут осуществляться из Киева и Львова.

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Об этом сообщили в самой компании. Там отметили, что уже с 28 апреля начнут курсирование беспересадочные группы вагонов в составе рейсов:

86/234-233/85 Львов – Покровск – Львов;

80/234-233/79 Киев – Покровск – Киев.

Отправление из Львова ежедневно в 10:40, прибытие в Покровск – в 13:00. Обратный рейс – в 14:15, прибытие – в 12:44. Стоимость билетов со Львова (на 28 апреля):

купе – 1059,9 грн;

плацкарт – 390,91 грн.

Стоимость билетов во Львов (на 29 апреля):

купе – 970,82 грн;

плацкарт – 362,63 грн.

Отправление из столицы – ежедневно в 23:05, прибытие в Покровск – в 13:00. Обратный рейс – в 14:15 прибытие в 05:54. Стоимость билетов:

из Киева (на 28 апреля), купе – 400,3 грн;

в Киев (на 29 апреля), купе – 322,65 грн.

"Укрзалізниця" впервые с 24 февраля открывает продажу на регулярные рейсы дальнего сообщения в Покровск Донецкой области. До сих пор оттуда регулярно курсировали исключительно эвакуационные рейсы, а продажа была открыта исключительно односторонней из Покровска во Львов и Киев и на двустороннее пригородное сообщение с Днепром", – рассказали в перевозчике.

"Укрзалізниця" изменила правила возврата денег за билеты

Тем временем, в Украине изменили правила возврата средств за железнодорожные билеты. Так, если раньше вернуть полную стоимость купе и половину плацкарты можно было не позже чем за 9 часов до отправления поезда, то теперь это время уменьшили до 6 часов.

Как сообщили сообщили в Минреинтеграции, также украинцам будут возвращать полную стоимость билета даже при опоздании на поезд – кроме билета на плацкарту. "Ранее "Укрзалізниця" компенсировала всего 10% от цены. Воспользоваться такой возможностью можно в течение первого часа (после отправки поезда. – Ред.) и только в кассе", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, региональный филиал УЗ "Юго-Западная железная дорога" с центром в Киеве теперь будет называться Центральный. Так решило более 417 тыс. украинцев, проголосовавших в приложении Дія в рамках программы "Украинизация объектов железнодорожного транспорта".

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