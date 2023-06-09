"Укрзалізниця" изменила расписание популярных электричек: список
В Украине уже с 10 июня изменится расписание пригородных поездов. Новый график вводится на летний сезон.
Об этом сообщили в "Укрзалізниці". При этом УЗ изменит частоту курсирования пригородных поездов на одном из наиболее популярных направлений – между Киевом и Фастовом.
Так, с 10 июня в дневные часы интервал движения пригородных рейсов составит 60 минут. Рейсы из Киева в Фастов, затронутые изменениями, будут отправляться по следующему графику:
- №6001 – будет отправляться в 06:11 (что позволит успевать на него пассажирам с первого рейса кольцевой электрички и метро);
- №6015 – в 12:27;
- №6017 – в 13:34;
- №867 – в 14:33;
- №6019 – в 15:13;
- №6021 – в 15:29;
- добавили еще один вечерний рейс: поезд №6035 – будет отправляться из Киева в Фастов в 22:36.
Также "Укрзалізниця" добавляет новые остановки в существующие маршруты поездов. Изменения коснулись девяти рейсов. Изменение расписания будет проводиться постепенно:
- с 10 июня поезда №95/96 Киев – Рахов и №40/39 Запорожье – Солотвино получат остановку в Бердичеве;
- с 11 июня добавится остановка на станции Гребенка для рейсов №21/22 Харьков – Львов и №104/103 Львов – Краматорск;
- с 15 июня поезд №45/46 Ужгород – Харьков будет останавливаться на станции Николаев-Днестровский;
- также с 15 июня рейс №26/236 Одесса – Черновцы – Рахов расширится остановкой на станции Выгода;
- с 23 июня поезд 78/77 Одесса – Ковель начнет останавливаться на станции Ярошенко;
- также с 23 июня к рейсу №86/85 Запорожье – Львов добавят остановку в Подзамче;
- со 2 июля новоназначенный поезд №248/247 Одесса – Киев начнет останавливаться во Врадиевке.
Напомним, с 10 июня в Украине возобновляет курсирование поезд Интерсити+ 732/731 Киев – Днепр – Запорожье. По этому маршруту поезд не ходил с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
При этом также с 10 июня в Украине в целом вводится новый график движения поездов. Он будет действительным в течение летнего сезона 2023 года. В график добавлены новые рейсы, а также внесены изменения для существующих маршрутов.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине изменили правила возврата средств за железнодорожные билеты. Так, если раньше вернуть полную стоимость купе и половину плацкарта можно было не позже чем за 9 часов до отправления поезда, то теперь это время уменьшили до 6 часов.
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