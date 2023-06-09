"Укрзалізниця" изменила расписание популярных электричек: список

В Украине уже с 10 июня изменится расписание пригородных поездов. Новый график вводится на летний сезон.

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Об этом сообщили в "Укрзалізниці". При этом УЗ изменит частоту курсирования пригородных поездов на одном из наиболее популярных направлений – между Киевом и Фастовом.

Так, с 10 июня в дневные часы интервал движения пригородных рейсов составит 60 минут. Рейсы из Киева в Фастов, затронутые изменениями, будут отправляться по следующему графику:

№6001 – будет отправляться в 06:11 (что позволит успевать на него пассажирам с первого рейса кольцевой электрички и метро);

№6015 – в 12:27;

№6017 – в 13:34;

№867 – в 14:33;

№6019 – в 15:13;

№6021 – в 15:29;

добавили еще один вечерний рейс: поезд №6035 – будет отправляться из Киева в Фастов в 22:36.

Также "Укрзалізниця" добавляет новые остановки в существующие маршруты поездов. Изменения коснулись девяти рейсов. Изменение расписания будет проводиться постепенно:

с 10 июня поезда №95/96 Киев – Рахов и №40/39 Запорожье – Солотвино получат остановку в Бердичеве;

с 11 июня добавится остановка на станции Гребенка для рейсов №21/22 Харьков – Львов и №104/103 Львов – Краматорск ;

для рейсов №21/22 и №104/103 ; с 15 июня поезд №45/46 Ужгород – Харьков будет останавливаться на станции Николаев-Днестровский;

также с 15 июня рейс №26/236 Одесса – Черновцы – Рахов расширится остановкой на станции Выгода ;

расширится остановкой на станции ; с 23 июня поезд 78/77 Одесса – Ковель начнет останавливаться на станции Ярошенко ;

начнет останавливаться на станции ; также с 23 июня к рейсу №86/85 Запорожье – Львов добавят остановку в Подзамче ;

добавят остановку в ; со 2 июля новоназначенный поезд №248/247 Одесса – Киев начнет останавливаться во Врадиевке.

Напомним, с 10 июня в Украине возобновляет курсирование поезд Интерсити+ 732/731 Киев – Днепр – Запорожье. По этому маршруту поезд не ходил с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

При этом также с 10 июня в Украине в целом вводится новый график движения поездов. Он будет действительным в течение летнего сезона 2023 года. В график добавлены новые рейсы, а также внесены изменения для существующих маршрутов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине изменили правила возврата средств за железнодорожные билеты. Так, если раньше вернуть полную стоимость купе и половину плацкарта можно было не позже чем за 9 часов до отправления поезда, то теперь это время уменьшили до 6 часов.

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