"Укрзалізниця" обнародовала новый график движения поездов: проверьте свои рейсы

В связи с плановыми капитальными ремонтами путей государственная компания "Укрзалізниця" сообщила об изменениях в расписании для некоторых рейсов. Пассажирам рекомендуется проверить актуальность графиков отправления и прибытия ряда поездов.

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Ограничение коснется преимущественно рейсов в западные регионы Украины. Об этом сообщает пресс-служба УЗ в своем Telegram.

Причина ограничения – капитальный ремонт железнодорожного пути на перегоне Яремче – Микуличин. Планируется, что ремонтные работы будут идти с 11 по 23 июня и повлияют на графики и маршруты следующих пассажирских поездов:

Поезд №55/56 "Киев – Рахов" : с 11 по 15 июня и с 18 по 22 июня он отменен из Киева, с 12 по 16 июня и с 19 по 23 июня он не будет курсировать из Рахова.

Поезда №95/96 "Киев – Рахов – Киев", №6/5 "Запорожье – Ясиня – Запорожье", №15/16 "Харьков – Ясиня – Харьков": эти рейсы будут ограничены по направлению Ивано-Франковск, точные даты не указываются.

эти рейсы будут ограничены по направлению Ивано-Франковск, точные даты не указываются. Поезда №26/25 "Одесса – Рахов", №235/236 "Одесса – Рахов" и №130/129 "Кременчуг – Ворохта", №149/150 "Полтава – Ворохта": на эти рейсы будет действовать ограничение по направлению в Черновцы, точные даты не указываются.

на эти рейсы будет действовать ограничение по направлению в Черновцы, точные даты не указываются. Также поезд №357/358 "Киев – Ворохта" будет ограничен по направлению к станции Коломыя, точные даты УЗ не указывает.

Планируется, что все работы, влияющие на движение пассажирских поездов по данным направлениям, будут завершены в срок до 24 июня. Пассажиров просят актуализировать для себя график рейсов, учитывать изменения при покупке билетов в кассах и извиняются за временные неудобства.

Напомним, как ранее сообщал OBOZREVATEL, УЗ вернула в расписание популярный поезд Интерсити+ "Киев – Днепр – Запорожье". С начала полномасштабного вторжения России этот маршрут не обслуживался, но теперь поезд вернули к радости многочисленных жителей трех городов.

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