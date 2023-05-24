Урожай может опоздать – цены на овощи в Украине снизятся позже: детали

В Украине урожай грунтовых томатов, огурцов и тыквенных может опоздать. Дело в том, что из-за угрозы поздних заморозков в 2023 году фермеры не спешат высаживать рассаду.

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Об этом рассказал Владислав Черчель, директор Института зерновых культур НАНУ. Он отметил, что обычно в такое время уже высаживают рассаду помидоров, однако остается опасность заморозков.

"Что касается тыквенных – они любят, чтобы почва прогрелась до температуры более 15 градусов. То есть, еще рано их сеять. Итак, мы ожидаем, что урожай как помидоров, так и огурцов и других тыквенных культур будет позже, чем обычно", – добавил Черчель.

Специалист отметил, что за последние десятилетия украинцы уже привыкли, что межсезонье не бывает, а зима сразу переходит в лето в конце апреля или начале мая. За последние 4 года ситуация скорректировалась, погода не дает столь хороших условий для урожаев.

Однако Черчиль подчеркнул, что мешающие сеять обильные осадки положительны для роста растений. Правда, они не только способствуют росту культурных растений, но и сорняков.

Ранее эксперты прогнозировали, что цены на овощи в Украине начнут снижаться, когда на рынок станет попадать свежая продукция, выращенная в стране.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Украина в 2023 году сможет полностью обеспечить себя гречкой. То есть импорт крупы может вообще не понадобиться, дефицита не будет, а цены, вероятно, останутся стабильными. Сейчас гречку в украинских супермаркетах продают по большей части за 45-65 грн.

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