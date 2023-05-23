В Украине изменится урожай популярной крупы: чего ждать от цен

Украина в 2023 году сможет полностью обеспечить себя гречкой. То есть импорт крупы может вообще не понадобиться, дефицита не будет, а цены, вероятно, останутся стабильными. Сейчас гречку в украинских супермаркетах продают в основном по 45-65 грн.

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Об этом сообщили в Минагрополитики. В ведомстве подсчитали, что гречкой в этом году будет засеяно 115,4 тыс. га. Это лишь ненамного больше, чем было в прошлом году (114,6 тыс. га), но полностью покроет нужды украинцев, уверены в ведомстве.

Прошлогодний урожай составил 160 тыс. тонн. Внутреннее потребление гречки в Украине при этом составляет около 110 тыс. тонн в год. "Для внутреннего потребления украинцы полностью будут обеспечены этой с/х культурой, а остатки позволят сформировать переходный резерв", – подчеркнули в министерстве.

При этом пока что темпы сева гречихи несколько отстают от прошлогодних. На середину мая было засеяно всего 37% от всех запланированных площадей. Активнее всего посевная идет в Тернопольской области.

Напомним, до полномасштабной войны в Украину активно везли российскую гречку, расфасованную в Казахстане. Этот продукт отличался плохим качеством и низкой ценой, что "выдавливало" с рынка отечественных производителей.

Российская гречка, которая попадал в Украину, выращивается в Алтайском крае. Там довольно короткий световой день, из-за чего получить качественное зерно физически невозможно. А в Казахстане, где крупу перерабатывают, оборудование не такое современное, как в Украине. В итоге, по результатам исследований аграриев, импортная крупа не соответствовала стандартам качества по 9 критериям из 12.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине зафиксировали самый низкий рост цен на продукты с начала полномасштабной войны. При этом больше всего выросли цены на мясо и мясопродукты, а также на рыбу и продукты из нее.

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