Увеличение цен на бензин в Украине: Шмыгаль озвучил причину возврата налога на топливо

В Украине после возвращения налогообложения реализации горючего АЗС уже подняли стоимость бензина от 2 до 5 грн/л. Дело в том, что Международный валютный фонд (МВФ) настоял на возвращении налогообложения горючего на довоенном уровне.

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Это было одно из требований МВФ по стабилизации государственного бюджета Украины. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телемарафона "Единые новости".

"Партнеры предъявляют определенные требования – есть 19 требований меморандума с Международным валютным фондом. Еще с прошлого года речь шла о постепенном возврате налогов, чтобы Украина имела возможность удерживать свои Вооруженные силы самостоятельно и в должном объеме в течение войны", – сказал глава Кабмина.

Шмыгаль подчеркнул, что весь госбюджет мирного времени составлял 1,3 трлн грн, но сейчас только на армию тратится 1,8 трлн грн. Он подчеркнул, что "это не настолько страшно, ведь рост будет составлять лишь до 5 гривен за литр".

Следует отметить, что не только требование МВФ является причиной возврата налогообложения. Уже почти полтора года идет война, и госбюджет нуждается в дополнительных расходах. Потому и нужно платить налоги хотя бы по довоенным условиям.

Дело в том, что Украина не имеет права тратить на военные расходы деньги из макрофинансовой помощи партнеров. Поэтому для финансирования армии жизненно необходимо увеличивать доходы собственного бюджета.

Как сообщал OBOZREVATEL, проверить бензин на наличие в нем большого количества химпримесей и присадок можно буквально за минуту. Для этого понадобится только лист белой бумаги.

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