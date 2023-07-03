До 5 грн за литр: как сети АЗС в Украине отреагировали на увеличение налогов

В Украине после возврата налогообложения реализации горючего АЗС подняли его стоимость. В частности, на ОККО бензин марки А-95 и А-95 Премиум подорожал на 3 и 2 грн/л, до 49,99 и 51,99 грн/л соответственно.

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Дизельное топливо в этой сети прибавило 3 грн/л, до 47,99 грн/л. Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

На 3 грн/л все виды горючего подорожали на станциях WOG:

А-95 – до 49,99 грн/л;

А-95+ – до 52,99 грн/л;

ДТ – до 47,99 грн/л.

На станциях "Укрнафты" бензин и ДТ подорожали на 2,91 грн/л:

бензин А-95 – до 43,90 грн/л;

бензин А-95+ – до 45,90 грн/л;

дизтопливо – до 42,90 грн/л.

Сразу на 5 грн/л подорожал бензин марки А-95 с улучшенными показателями качества на станциях UPG и SOCAR – до 51,90 и 54,99 грн/л соответственно.

Так, по данным "А-95", средняя цена по стране на бензин А-95 выросла на 1,98 грн/л и составила 46,84 грн/л. В свою очередь, А-95+ подорожал на 2,42 грн/л – до 49,61 грн/л, а ДТ – на 2,03 грн/л, до 45,44 грн/л.

Напомним, в Украине сети АЗС еще с 1 июля повысили цены на бензин А-95 на 1-3 грн за литр. Однако, пока бензин, за который заплатил больше налогов, дойдет до потребителя, может пройти несколько недель. Сети АЗС не ожидали и фактически без экономических оснований повысили цены на бензин.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, по прогнозу исполнительного директора "Экономического дискуссионного клуба" Олега Пендзина, в Украине 1 литр бензина А-95 вырастет в цене на 6-7 грн. Это гораздо меньше, чем прогнозировалось многими специалистами раньше. Так, ожидалось, что стоимость подскочит на 10-12 грн/л.