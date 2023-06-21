В Британии миллиардер ищет собачью няню за $127 тысяч в год

Семья американских миллиардеров в Великобритании опубликовала вакансию для работы няни для собак на полный рабочий день. Предлагаемая зарплата – $127 227 в год.

Видео дня

"Наш постоянный клиент ищет исключительную и опытную собачью няню, которая обеспечила бы лучший уход за двумя любимыми собаками", — говорится в описании вакансии на LinkedIn. "Они действительно ищут кого-то на вершине своего дела, которое сможет обеспечить всеобщее благополучие, счастье и безопасность их собак".

В позиции, опубликованной агентством по найму персонала в семье Fairfax и Kensington, указано, что избранное лицо будет жить с семьей в районе Найтсбридж в Лондоне и "обеспечить беспрецедентную заботу и внимание к собакам, относясь к ним как к ценным членам семьи". По словам рекрутера Джорджа Данна, это первый случай, когда агентство опубликовало вакансию няни для собак, и с момента публикации на прошлой неделе объявление уже увидело почти 400 потенциальных кандидатов, пишет NY POST.

"Это первая такая роль, которую мы предлагаем. Зарплата, связанная с этим, довольно баснословная. Даже будучи ветеринаром, вам будет трудно заработать такую сумму денег", – сказал Данн.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, украинцам после победы в войне предстоит активно восстанавливать страну. И это приведет к существенным изменениям на рынке труда. Кроме строителей и других работников, процесс восстановления потребует большого количества проектных менеджеров, а также руководителей, способных работать с иностранцами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!