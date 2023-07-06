В Германии объяснили, почему массово отбирают авто у россиян: те устроили истерику и угрожают войной

В Германии таможня официально обяъснила: ввоз (любое пересечение границы) российских машин на их территорию нарушает санкции. Поэтому авто с российскими номерами будут изымать. Сами россияне к такой новости отнеслись эмоционально и в соцсетях угрожают немцам войной.

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На официальный запрос российского издания РБК в таможне Германии ответили: "ввоз пассажирских автомобилей из России в ЕС запрещен в соответствии со ст. 3i Регламента 833/2014, определяющего эмбарго в отношении РФ".

Статья 3i гласит (на английском языке), что запрещаются "приобретение, импорт или передача, прямо или косвенно, товаров, которые производят существенные доходы для России", по перечню в приложении XXI, если они российского происхождения или экспортированы из России.

При этом на немецком языке в официальном переводе санкционного закона ЕС используется термин Einfuhr, который может означать простой ввоз (в отличие от таможенного импорта). Именно поэтому авто с российскими номерами не могут въезжать на территорию Германии.

"Это началр войны с Германией. К сожелению..." – возмутился россиянин к комментарием к новости о запрете ввоза авто в YouTube. "Русские должны жить в России", – добавил еще один россиянин.

Также жители страны-агрессора недовольны тем, что ограничения коснулись "простых людей". "Вечные перегибы на местах: скупают ресурсы в РФ, разрешают там находиться чиновникам из РФ, а простые люди страдают. Опять двойные стандарты!" – возмущаются россияне.

Германия полностью перестала закупку газа из России, однако россияне продолжают угрожать, что отключат газ. "Давите, ещё сильнее давите, пока с нашей стороны прожмут ответку с полным отключением всех труб снабжения ресурсами всю Европу. Тут даже не нужно быть Вангой, предсказав такой итог полного обнуления Европы, и её деградации", – пишет россиянин.

Перечень XXI включает в себя не только пассажирские автомобили (код таможенной номенклатуры 8703), но и, например, обувь, ноутбуки, мобильные телефоны.Согласно правилам ЕС, каждая страна союза вправе самостоятельно интерпретировать и имплементировать общеевропейские санкции. Единообразного определения того, что следует считать "импортом", нет, сказал РБК партнер брюссельской юрфирмы Acquis, специалист по санкциям Юрий Шумилов.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Гонконг, Казахстан и Армения продают в РФ микросхемы, которые попали под санкции. Последнее время российские компании меняют код товаров, чтобы банки без проблем проводили проблемные операции.

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