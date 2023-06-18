В каких областях украинцам сейчас легче всего найти работу и кого ищут

Среди областей Украины по количеству размещенных вакансий лидировать продолжают Киевская – 28 410, Львовская – 8 781, Днепропетровская – 8 511 и Одесская области – 6 455. При этом продолжает расти и удерживаться в топ-5 и Харьковщина – 3 131 предложение работы.

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Интенсивнее всего прирастали вакансии для должностей "Водитель экскаватора" (+47%), "Маляр" (+45%), "Прораб" (+42%), "Горничка" (+41%), "Водитель погрузчика" (+40%). Об этом свидетельствуют данные популярного кадрового портала.

Также выросло количество вакансий по должностям разнорабочий, строитель, сантехник, пиццайоло, управляющий сети магазинов. Активный наем в строительной отрасли свидетельствует о том, что в Украине, несмотря на войну, активно идет строительство новых и восстановление разрушенных объектов.

Конкуренция уже вышла на довоенный уровень

Как отмечается, уровень конкуренции среди соискателей работы продолжает снижаться, а значит еще больше украинцев нашли свое место на рынке труда. Так, в мае конкуренция вышла на наблюдавшийся в феврале 2022-го уровень еще до полномасштабного вторжения страны-террористки России в Украину.

При этом работодатели испытывают непростой период. Сейчас найти нужных работников становится труднее, а количество отзывов уменьшается.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине с начала года по май-2023 средняя зарплата выросла с 15 тыс. до 16,5 тыс. грн. Однако есть профессии, представителям которых готовы платить в разы больше – до 40–50 тыс. грн. Среди ник, например, водители-международники, риэлторы и инженеры.

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