В Киеве массово продают дешевые квартиры: вместе с жильем можно получить кучу проблем

В Киеве можно купить однокомнатную квартиру за 20 тыс. долларов, а в пригороде столицы большие двухэтажные апартаменты за 40 тыс. долларов. Но вместе с жильем продают целую кучу проблем: не сданные в эксплуатацию дома, поэтому проблемы с оформлением права собственности, не подключенные коммуникации, нарушения при строительстве и т.д.

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О том, как украинцам продают "проблемные" квартиры и как правильно купить жилье, читайте в материале OBOZREVATEL.

Дешевые квартиры с ремонтом и проблемами: какое жилье предлагают украинцам

В Киеве и пригороде столицы застройщики построили десятки незаконных многоэтажек. Ввести такие дома в эксплуатацию почти невозможно законно. Строили на земле, выделявшейся для сельскохозяйственной деятельности, возводили лишние этажи, нарушали строительные нормативы и градостроительные ограничения.

Теперь сотни квартир в подобных домах продаются по цене, которая в разы ниже рыночных. К примеру, всего за 17,9 тыс. долларов продают смарт-квартиру с ремонтом на улице Ракетная, 24. Дом построен несколько лет назад, однако в объявлении отмечается: "дом пока не введен в эксплуатацию". Фактически легально получить право собственности на такую квартиру невозможно. По процедуре застройщик должен ввести дом в эксплуатацию, получить почтовый адрес, а затем оформлять право собственности на инвесторов.

Кроме того, жильцы дома вынуждены платить за электроэнергию по коммерческим тарифам (около 6 грн за кВт*час). Многоэтажку построил знаменитый Анатолий Войцеховский. Технические условия для присоединения к постоянной схеме подключения электроэнергии он не выполнил, почти во всех его домах есть проблемы с оформлением земли (ее фактически незаконно захватили).

В Крюковщине (пригород Киева) двухэтажную квартиру в ЖК iHome продают всего за 40 тыс. долларов. Рыночная стоимость такого жилья по меньшей мере вдвое больше (площадь квартиры составляет 83 квадрата). Однако уже более 6 лет в этом ЖК не могут ввести в эксплуатацию ни один из домов, есть проблема с водой, электроэнергией, отсутствует благоустройство. Официально это все еще строительство, но владельцы квартир фактически самовольно без права собственности заселяются в дом и производят ремонты.

В объявлении нет никакой информации о том, что дом не сдан в эксплуатацию. Но отмечено, что квартира продается по "переуступке". Речь идет о том, что покупатели продают право потребовать от застройщика квартиру. Продают даже квартиры в тех ЖК, строительство которых заморожено. И опять же, никакой информации об этом продавце не отмечают.

"Я купила квартиру за 50 тысяч долларов. Взяли ипотеку в банке, все по закону, была уверена, что со строительством все в порядке, дом уже был сдан в эксплуатацию, банк должен был проверять. А вот через два года оказалось, что дома не предоставлено почтовый адрес, поэтому первая регистрация была незаконной. Вроде бы жилье у меня не заберут, но и почтового адреса нет", – рассказывает OBOZREVATEL Юлия, житель пригорода столицы.

По закону продавцы не обязаны предоставлять исчерпывающие данные покупателям. Информацию о жилье приходится добывать самостоятельно.

Как купить квартиру и не попасть в ловушку

Юлия Курганова, опытная киевская риэлтор, рассказывает: самый легкий вариант – обратиться к профессиональному оператору рынка. Риэлтор должен собрать информацию для своего клиента, подобрать разные варианты жилья. Обычно те специалисты, долго работающие на рынке, хорошо знают все проблемные объекты.

"Риэлторов очень много и далеко не все имеют необходимую квалификацию. Бывают такие ситуации, когда риэлтор не соблюдает профессиональную этику. Но те, кто долго работает на рынке, никогда не будет рисковать своей репутацией. Если человек хочет сам покупать без риэлтора, по меньшей мере надо изучать информацию в интернете, почитать специализированные форумы. Надо собрать как можно больше информации о доме", – рассказывает Юлия Курганова.

Обращаясь к риэлтору, по меньшей мере, нужно убедиться, что специалист официально работает (имеет соответствующий ФЛП или ООО). Также следует обращать внимание и на отзывы о работе самого риэлтора.

Адвокат Светлана Саража, представляющая в судах интересы собственников жилья, считает, что главная проблема – в застройщиках. Пока у них есть возможность работать с нарушениями, инвесторы будут получать квартиры в "проблемных домах" и потом их продавать.

"Если вам нужна информация, ее могут проверить юристы, адвокаты. Но люди очень редко обращаются с такой просьбой. Потому что за это нужно платить", – объясняет Саража. При этом адвокат уверена: перед тем, как обязать продавца предоставлять информацию обо всех проблемах в недвижимости, нужно сделать все, чтобы таких проблем не было. Кроме того, продавец квартиры, если покупал жилье в качестве инвестиции, может и не знать о проблемах с коммуникациями или документами у застройщика.

"Пока у нас у застройщика нет ответственности, будет бардак. Застройщик будет в выигрыше и никому не обязан. А страдают те, кто вкладывает деньги. Если мы сейчас не начнем с застройщиками, а начнем с обычного продавца, то это будет не сбалансировать ситуация по отношению к физическим лицам", – говорит адвокат.

Покупателям квартир Саража советует пообщаться с соседями: спросить у жильцов дома, где вы планируете купить жилье, обо всех проблемах. Трудная экономическая ситуация и кризис на рынке недвижимости непременно увеличит количество "проблемных" домов. В этой ситуации покупателям нужно быть особенно бдительными.