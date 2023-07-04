Кредиты на квартиры через Дію открывают для всех украинцев: программу єОселя расширили

Участие в программе єОселя смогут принять все украинцы, которые не владеют собственным жильем. Кредиты по льготной годовой ставке 7% в гривне будут оформляться через Дію.

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Первый взнос составит от 20%, а срок кредитования – до 20 лет. Об этом заявил глава Кабинета министров Денис Шмыгаль на заседании правительства 4 июля.

"Сегодня внесли изменения, благодаря которым участие в программе єОселя смогут принять все украинцы, не имеющие собственного жилья... Она (программа. – Ред.) уже предоставила возможность военным, стражам порядка, учителям, медикам и ученым получить ипотеку под 3%. Сейчас таких льготных ипотечных кредитов выдано на сумму более 2,3 млрд грн", – заявил Шмыгаль.

Условия программы єОселя

Кредиты по программе предоставляют государственные и коммерческие банки-партнеры, в т.ч. Ощадбанк, ПриватБанк, Глобус Банк, Укргазбанк, Sky Bank. После расширения программы принять участие в ней смогут граждане Украины старше 18 и не старше 70 лет, которые на дату оформления кредита:

являются платежеспособными;

не имеют собственного жилья вовсе или оно расположено в районе боевых действий / на временно оккупированной территории;

не фигурирують в санкционных списках;

не участвуют в других действующих государственных программах по обеспечению жильем.

Требования к новому жилью также четко установлены. Это должна быть квартира в многоквартирном жилом доме (кроме государственной или коммунальной форм собственности) или же имущественные права на строящуюся квартиру. Кроме того:

оно должно располагаться на территории Украины – за исключением временно оккупированной территории и районов боевых действий

площадь – 52,5 кв. м на 1 человека + 21 кв. м на каждого "дополнительного" члена семьи (проживающие с заявителем супруги/несовершеннолетние дети);

жилье в областных центрах должно быть новое или сдано в эксплуатацию не более 10 лет назад.

Особое внимание уделяется стоимости жилья. Она не должна превышать среднюю стоимость строительства жилья по регионам Украины и умноженную на:

2,5 – для Киева, Днепра, Львова, Одессы и Харькова;

2 – для областных центров; населенных пунктов, расположенных на расстоянии до 15 км от областных центров; городов с населением более 300 тыс. человек;

1,75 – для городов с населением от 100 до 300 тыс. человек;

1 – для других населенных пунктов.

"Если стоимость 1 квадратного метра или площадь жилья превышает определенные условия программы, разница покрывается за счет первоначального взноса", – подчеркивается на сайте проекта.

Как получить жилье

Участники программы могут подать заявку через Дію. После чего нужно получить и выбрать предложение от банков, а далее пройти проверку данных и документов в избранном банке. После этого необходимо выбрать жилье и предоставить банку необходимые для получения кредита документы, а в финале заключить договоры с банком и договор купли-продажи.

"Недвижимость оформляется в вашу собственность. Кредитные средства перечисляются банком на счет продавца недвижимости", – рассказали в єОселі.

Выплачивать кредит можно одним из двух способов. В частности:

одинаковыми суммами ежемесячно – прежде всего погашая проценты, а уже потом выплачивать тело кредита;

"по классике", когда сумма ежемесячного платежа постепенно уменьшается – месячный платеж состоит из платежа тела кредита, который не изменяется в течение всего времени, и ежегодно уменьшающихся процентов на остаток задолженности.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинцы получили возможность регистрировать свои права на еще не достроенные квартиры. Это стало возможно благодаря электронному механизму защиты инвесторов, которые вложились в строительство.