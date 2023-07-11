В Киеве по-прежнему свободно торгуют "вкусными" сигаретами и одноразками: почему так. Фото

Продажи так называемых одноразок – электронных сигарет без возможности дозаправки – в Киеве не прекращались. То же касается и сигарет с разными вкусовыми добавками и капсулами. Это объясняется нюансами законодательства о новых запретах для курильщиков.

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Как сообщает корреспондент OBOZREVATEL, в одном из супермаркетов "Фора" продавцы сообщили, что никаких распоряжений они от руководства не получали. На витринах возле кассы тот же ассортимент, что и был: помимо е-сигарет, есть и обычные – с разными вкусами.

Такая же ситуация и в магазинах сети "Белое и сухое". "Нам только сказали убрать рекламу одноразок, вот и все", – поделился продавец.

В многочисленных сигаретных киосках на остановках общественного транспорта в Киеве также никакого изменения ассортимента не заметно. Продавец говорит, что они имеют право еще год продавать уже ввезенные в Украину сигареты – как обычные ароматизированные, так и одноразки со вкусами.

В частных киосках в жилых массивах подобная ситуация – продают все. И только в одном мы не заметили на витрине одноразок. Продавец поделилась, что пока ситуация непонятная, а потому она убрала остатки с витрины.

"У меня осталось несколько штук, я их, конечно, продам своим постоянным клиентам. А что будет дальше – вопрос. Торговый представитель, который привозит нам продукцию, сказал, что "все в силе", но мы еще будем узнавать что и как, ведь есть штрафы именно за продажу – в том числе и сигарет с капсулой!" – рассказала продавец.

Почему "запрещенные" сигареты все еще продают?

В Украине с 11 июля действительно вступил в силу запрет на продажу ароматизированных сигарет и жидкостей для электронок. Однако полным этот запрет станет лишь через год – в 2024-м.

Дело в том, что он не распространяется на продукцию, поступившую на рынок до указанной даты. Согласно законодательству, товар может находиться в продаже до полной реализации в пределах срока годности, но не дольше 12 месяцев.

Таким образом ароматизированные табачные изделия не исчезнут с прилавков за один день. На это, вероятно, потребуется от нескольких месяцев до года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине также внедряют электронные акцизы (е-акцизы) для алкогольных и табачных изделий. В результате появится электронная марка акцизного налога с уникальным QR-кодом. А у украинцев появится возможность проверить через Дію оригинальность алкоголя и табака.

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