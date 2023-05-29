В Киеве продают крошечную квартиру за $32 тысячи: как выглядит жилье. Фото

В Киеве за 31,7 тыс. долларов (около 1,2 млн грн) продают очень маленькую квартиру, площадью 14 кв. м. При этом в квартире есть ремонт, а находится она в относительно новом доме, 2013 года постройки.

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Об этом свидетельствуют данные крупного портала недвижимости. Дешевизна квартиры –обманчивая. Если подсчитать стоимость за квадратный метр, получится 2,2 тыс. долларов. Это рыночная стоимость квадратного метра в квартире в центре столицы.

Отмечается, что квартира продается сразу с мебелью, а также встроенной бытовой техникой. Санузел совмещенный.

Как видно на фотографиях, приложенных к объявлению, спальное место в квартире расположено под потолком, подниматься туда нужно по лестнице. Также есть небольшой диван, телевизор, бойлер, кондиционер и кухня с электроплитой.

Квартира расположена в Голосеевском районе, на ул. Левитана. Автор отмечает, что инфраструктура в районе развита хорошо: есть супермаркеты, магазины, школа, детский сад, транспортная развязка. Кроме того, неподалеку расположено озеро.

Отметим, формально такое жилье не может считаться квартирой. Дело в том, что в Украине, согласно строительным нормам, однокомнатная квартира не может быть площадью менее 30 квадратов.

Все, что меньше, – малосемейки, гостинки и "апартаменты". Есть также смарт-квартиры – застройщики предлагают маленькие и относительно дешевые квартиры площадью от 18 кв. м.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украину возвращается мода на смарт-квартиры. Как отмечают застройщики, украинцы сейчас ищут квартиры не для инвестиций, а для проживания.

Предпочтения сместились в сторону небольшого жилья, желательно с ремонтом. Популярность двух- и трехкомнатных квартир сильно упала.

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