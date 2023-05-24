Мода на "смарт-квартиры" возвращается: какое жилье покупают украинцы

Украинцы ищут квартиры не для инвестиций, а для проживания. Предпочтения сместились в сторону небольшого жилья, желательно с ремонтом. Популярность двух- и трехкомнатных квартир сильно упала, зато активизировался спрос на крошечные "смарт-квартиры".

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Важным фактором выборе жилья остается цена. Об этом рассказали аналитики рынка недвижимости и девелоперы порталу "Минфин".

"В течение 2022 года вкусы покупателей менялись чуть ли не каждую неделю. Бывало и так, что требования к жилью существенно менялись буквально после очередного ракетного обстрела. В конце концов, паника утихла, и покупатель, похоже, окончательно определился со своими приоритетами", – говорится в материале.

В целом клиенты гораздо охотнее выбирают жилье в ЖК, где есть развитая инфраструктура. Что касается площадей, то спрос сместился на небольшие однокомнатные квартиры. В то же время, интерес к двух- и трехкомнатным существенно упал. Покупают жилье в большинстве случаев в комплексах с готовностью более 60%.

"Люди ищут жилье небольших размеров, начиная от 15 кв м. Это так называемое смарт-жилье", – подчеркнул основатель SENSAR Development Марк Марченко. Застройщики не исключают, что в скором времени такое жилье может даже оказаться в дефиците.

Львиную долю покупателей – около 85% – составляют те, кто покупает квартиру для себя. Остальные 15% – это инвестиционный спрос.

Также все чаще покупатели ищут квартиры, в которых можно жить сразу, без предварительного ремонта. Запрос на такую недвижимость уже вырос на 60% и продолжает увеличиваться. Как отмечают аналитики, особенно актуальным это вопрос является для ВПЛ.

При этом жилья с ремонтом на украинском первичном рынке не так уж много. Поэтому девелоперы вынуждены адаптироваться под новые требования покупателей, и уже начинают предлагать опции "жилье под ключ" или "квартира с отделкой".

По словам директора по маркетингу Alliance Novobud Ирины Михалевой, главным критерием принятия решения о покупке квартиры является доступность ценового предложения. "Интересует покупателя и составляющая безопасности: наличие в доме помещений двойного назначения, которые можно трансформировать в укрытие, – большой плюс", – отмечает специалистка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине за время полномасштабной войны в ряде регионов заметно подорожало новое жилье. Так, во Львове и Ивано-Франковске цены выросли более чем на 70%, а в Киеве, Одессе, Днепре – на 40-50%. Стоимость первичного жилья стабилизировалась, но к концу года цены могут вырасти еще на 11%.

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