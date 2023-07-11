В Киеве продают одну из самых маленьких квартир: сколько стоит и как выглядит крохотное жилье

В Киеве за 28,5 тыс. долларов продают квартиру площадью всего в 17,2 квадрата. Дом находится на ул. Академика Белецкого (недалеко от станции скоростного трамвая).

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Об этом говорится в данных портала недвижимости. Квартира находится на первом этаже пятиэтажного здания. Вероятно, собственник жилья переделал полноценную квартиру на несколько отдельных квартир.

Кирпичный дом с толстыми стенами. В квартире только закончили ремонт:

выполнена новая разводка коммуникаций;

установлены новые металлопластиковые окна;

выровнены стены, натяжной потолок;

на полу по всему периметру сделана гидроизоляция, уложен ламинат, в санузле уложен кафель.

"Дом с отличной инфраструктурой вокруг. (НАУ) Национальный авиационный университет - 1,8 км (20 мин. пешком). Киевский медицинский колледж им. П. И. Гаврося – 50 метров. Супермаркет Фора – 50 метров. АТБ-Маркет – 600 метров (6 мин. пешком). Парк Отрадный - 200 метров", – говорится в объявлении.

Отметим, по строительным нормативам в Украине минимальная площадь однокомнатной квартиры должна составлять от 30 квадратных метров.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине повысят налоги физлицам-предпринимателям. Кроме того, бизнесу вернут проверки.

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