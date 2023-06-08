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В Киеве сдают квартиру за $20 тыс. в месяц: как выглядит самая дорогая недвижимость 

Александр Литвин
Рынки и компании
2 минуты
1,1 т.
Сколько стоит аренда самой дорогой квартиры

В Киеве квартиру в ЖК Новопечерские Липки сдают в аренду по цене в 20 тыс. долларов в месяц. В квартире есть 9 комнат, гостиная, 2 кабинета, 2 балкона и терраса. 

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Об этом говорится в данных крупного кадрового портала. Квартира находится в элитном ЖК в центре столицы. При этом всего за три месяца арендной платы в столице можно купить однокомнатную квартиру недалеко от метро. 

"На 600 квадратах расположились: 9 комнат, в т.ч. гостиная, кухня-столовая, спальни, 2 кабинета, 2 балкона, лоджия, терраса. Авторский дизайн с использованием мировых брендов мебели и бытовой техники. Система кондиционирования, видео-домофон, система фильтрации и очистки воды, сигнализация", – говорится в объявлении. 

В квартире есть терраса
В квартире есть гардеробная
Как выглядит спальня

"Зона жилой застройки, закрытая территория ЖК, супермаркет, школа, детский садик, рестораны, кафе, фитнес-студии, салоны красоты, сфера бытовых услуг", – говорится в объявлении. 

В квартире сделан авторский ремонт
Как выглядит квартира

Отметим, средняя стоимость однокомнатной квартиры в Киеве составляет 9 тыс. грн. При этом цена зависит от многих факторов: ремонта, района, условий. 

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Киеве продают самую дешевую квартиру всего за 19 тыс. долларов.  Площадь жилья составляет всего 19 квадратных метров. 

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